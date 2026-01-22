عربي
بعد ساعات من إعادة تشغيلها... تعليق عمل أكبر محطة طاقة نووية في العالم
بعد ساعات من إعادة تشغيلها... تعليق عمل أكبر محطة طاقة نووية في العالم
بعد ساعات من إعادة تشغيلها... تعليق عمل أكبر محطة طاقة نووية في العالم
سبوتنيك عربي
قررت الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم تعليق العمل بإحدى وحدات محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية الواقعة شمال غربي طوكيو، إثر انطلاق جهاز إنذار داخل...
قررت الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم تعليق العمل بإحدى وحدات محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية الواقعة شمال غربي طوكيو، إثر انطلاق جهاز إنذار داخل المفاعل الخاص بها.
جاء ذلك بعد ساعات من تشغيلها، اليوم الخميس، حسبما أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور"، وفقا لوسائل إعلام يابانية.
وقالت الشركة إنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن تشغيل الوحدة توقف لسحب قضبان التحكم المستخدمة في تنظيم عملية الانشطار النووي داخل المفاعل.
وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية أن المفاعل "مستقر"، مشددة على عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالسلامة، بينما أعلنت السلطات المحلية أنه لم يتم تسجيل أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي في محيط المجمع، الذي يضم سبع وحدات نووية.
وبحسب وسائل إعلام يابانية، فإن هذا هو المفاعل الأول الذي أعادت الشركة تشغيله منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.
وجاء تعليق العمل بالمفاعل بعد ساعات من تشغيله، مساء أمس الأربعاء، وهي العملية التي تم تأجيلها مسبقا لوجود إنذار خلال اختبارات التشغيل وسط مخاوف عامة متجددة بشأن معايير السلامة في المحطة الواقعة في منطقة معرضة للزلازل.
المحادثات
Заголовок открываемого материала