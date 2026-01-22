https://sarabic.ae/20260122/بوتين-قيام-دولة-فلسطينية-بكامل-مهامها-هو-السبيل-الوحيد-للتوصل-إلى-تسوية-في-الشرق-الأوسط--عاجل-1109507277.html
بوتين: قيام دولة فلسطينية بكامل مهامها هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط- عاجل
بوتين: قيام دولة فلسطينية بكامل مهامها هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T10:32+0000
2026-01-22T10:32+0000
2026-01-22T10:59+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار فلسطين اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109501363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19c6249d10e0b69b3b97c3d0be8aac77.jpg
وقال بوتين: "ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109501363_93:0:1800:1280_1920x0_80_0_0_9028368f64c4ff0d51a45d82dcafd273.jpg
بوتين يعقد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين
سبوتنيك عربي
بوتين يعقد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين
2026-01-22T10:32+0000
true
PT11M09S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار فلسطين اليوم, فلاديمير بوتين, видео
روسيا, سلاح روسيا, أخبار فلسطين اليوم, فلاديمير بوتين, видео
بوتين: قيام دولة فلسطينية بكامل مهامها هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط- عاجل
10:32 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 10:59 GMT 22.01.2026)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.
وقال بوتين: "ننطلق من فرضية أن قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الشرق الأوسط".