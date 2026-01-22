تناثرت البدلات البرتقالية... حادث مخيف داخل سجن الشدادي بالحسكة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/تناثرت-البدلات-البرتقالية-حادث-مخيف-داخل-سجن-الشدادي-بالحسكة--1109499817.html
تناثرت البدلات البرتقالية... حادث مخيف داخل سجن الشدادي بالحسكة
تناثرت البدلات البرتقالية... حادث مخيف داخل سجن الشدادي بالحسكة
سبوتنيك عربي
أثار مشهد من زنازين سجن الشدادي في محافظة الحسكة السورية القلق، حيث غاب عنها السجناء، فيما قبعت ثياب السجن البرتقالية على الأرض، ما يدق ناقوس الخطر حول خطر... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T06:45+0000
2026-01-22T06:45+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911530_19:0:1262:699_1920x0_80_0_0_8f15337372441a67c7cb984ce28776da.jpg
وكان يضم السجن نحو 120 معتقلا من عناصر التنظيم، أفرغ بالكامل بعد عملية فرار جماعي وقعت يوم الإثنين، وسط تبادل اتهامات بين أطراف الصراع. وحسب تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، فإن مراسليها لاحظوا روائح خانقة في الممرات، وأبواب زنازين مخلعة، وفرشا مبعثرة، وطعاما مكدسا في الزوايا، إضافة إلى فوارغ رصاص متناثرة على الأرض.وباشرت القوات السورية عمليات تمشيط في محيط الشدادي منذ مساء الإثنين، وتمكنت من إلقاء القبض على معظم الفارين.وأكد مصدر أمني أن نحو 30 شخصا ما زالوا متوارين عن الأنظار، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.على الطرق المقابل، ذكرت قسد أن السجن خرج عن سيطرتها بعد تعرضه لهجوم من قوات موالية للحكومة.وأثار الحادث قلقا متزايدا لدى دبلوماسيين غربيين، في ظل أولوية ملف مكافحة داعش بالنسبة للمجتمع الدولي، رغم إعلان هزيمة التنظيم في سوريا عام 2019.بينما أكد آخرون أن قسد هي الجهة الوحيدة القادرة على فتح سجن محصن كهذا، مشددين على أن الإفراج تم قبل وصول القوات الحكومية.وقال أحد سكان البلدة إن الوصول إلى السجن مستحيل على المدنيين، لأنه يقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة، ما يعزز الشكوك حول الجهة التي نفذت العملية.وأكد المبعوث الأمريكي توم براك، أن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على الأرض قد انتهى إلى حد كبير.وكتب براك في بيان على "إكس": "انتهى الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) على الأرض إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على منشآت ومخيمات داعش".الرئاسة السورية تعلن التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قسد" بشأن الحسكة
https://sarabic.ae/20260121/الجيش-العراقي-يكشف-عن-3-موانع-تؤمن-حدوده-مع-سوريا-1109489171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/13/1103911530_174:0:1106:699_1920x0_80_0_0_bea6aac83abe58f4870c49a869fb0470.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

تناثرت البدلات البرتقالية... حادث مخيف داخل سجن الشدادي بالحسكة

06:45 GMT 22.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABILمخيم الهول.. قنبلة "داعش" النائمة على حدود العراق
مخيم الهول.. قنبلة داعش النائمة على حدود العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أثار مشهد من زنازين سجن الشدادي في محافظة الحسكة السورية القلق، حيث غاب عنها السجناء، فيما قبعت ثياب السجن البرتقالية على الأرض، ما يدق ناقوس الخطر حول خطر خروج تنظيم داعش من الظل بعد سنوات من السبات.
وكان يضم السجن نحو 120 معتقلا من عناصر التنظيم، أفرغ بالكامل بعد عملية فرار جماعي وقعت يوم الإثنين، وسط تبادل اتهامات بين أطراف الصراع.
وحسب تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، فإن مراسليها لاحظوا روائح خانقة في الممرات، وأبواب زنازين مخلعة، وفرشا مبعثرة، وطعاما مكدسا في الزوايا، إضافة إلى فوارغ رصاص متناثرة على الأرض.

وقال مسؤول في القوات الحكومية السورية إن جميع النزلاء كانوا مقاتلين في تنظيم داعش.

وباشرت القوات السورية عمليات تمشيط في محيط الشدادي منذ مساء الإثنين، وتمكنت من إلقاء القبض على معظم الفارين.
وأكد مصدر أمني أن نحو 30 شخصا ما زالوا متوارين عن الأنظار، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.
وقالت الحكومة السورية المؤقتة أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولة بالكامل عن الحادث، معتبرة أنها مسؤولة عن أي إفراج عن عناصر داعش من السجون الخاضعة لسيطرتها.
على الطرق المقابل، ذكرت قسد أن السجن خرج عن سيطرتها بعد تعرضه لهجوم من قوات موالية للحكومة.
وأثار الحادث قلقا متزايدا لدى دبلوماسيين غربيين، في ظل أولوية ملف مكافحة داعش بالنسبة للمجتمع الدولي، رغم إعلان هزيمة التنظيم في سوريا عام 2019.
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا
أمس, 19:16 GMT

وقدّم سكان محليون روايات متناقضة حول ما جرى، إذ قال بعضهم إن مجموعات قبلية دخلت المنطقة قبل وصول الجيش وأطلقت سراح السجناء، معتبرة أنهم محتجزون ظلما.

بينما أكد آخرون أن قسد هي الجهة الوحيدة القادرة على فتح سجن محصن كهذا، مشددين على أن الإفراج تم قبل وصول القوات الحكومية.
وقال أحد سكان البلدة إن الوصول إلى السجن مستحيل على المدنيين، لأنه يقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة، ما يعزز الشكوك حول الجهة التي نفذت العملية.
وبحلول الثلاثاء، بسطت القوات السورية سيطرتها على البلدة، في مشهد عكس الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تعد يوما الحليف الأبرز لواشنطن في الحرب ضد داعش.
وأكد المبعوث الأمريكي توم براك، أن الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي على الأرض قد انتهى إلى حد كبير.
وكتب براك في بيان على "إكس": "انتهى الغرض الأساسي من قوات سوريا الديمقراطية كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) على الأرض إلى حد كبير، حيث أصبحت دمشق الآن مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية، بما في ذلك السيطرة على منشآت ومخيمات داعش".
الرئاسة السورية تعلن التوصل إلى تفاهم مشترك مع "قسد" بشأن الحسكة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала