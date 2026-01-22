خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/خبير-سياسي-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-زيارة-وزير-الداخلية-السعودي-للجزائر-1109532830.html
خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر
خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر
سبوتنيك عربي
علق المحلل السياسي، محمد سي بشير، اليوم الخميس، على الزيارة التي قادها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مؤخراً إلى الجزائر. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T17:51+0000
2026-01-22T17:51+0000
حصري
السعودية
الجزائر
عبد المجيد تبون
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109531290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6bb954dca64bcf77183be847d320d162.jpg
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الزيارة تهدف بالأساس إلى التنسيق في الشأن الأمني، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي يعمل على بحث كل التحديات المشتركة بين البلدين، آخرها في جنوب اليمن وإشكالية الكيانات الانفصالية".وأضاف: "في ظل وجود أطراف وظيفية في المنطقة تعمل الجزائر والسعودية على احتوائها ومعاداة أدوارها في المنطقة، كان هناك تباحث مع السعودية حول الرهانات المستقبلية".وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في إطار زيارة رسمية تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أبرق رسالة للرئيس الجزائري، تفيد بتأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية.ويبرز التعاون الأمني والاستراتيجي في الاجتماع الذي ضم وفدي البلدين، إذ استعرض الطرفان استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على ملف التعاون الأمني المشترك، وناقشا آفاق تطوير العمل الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الجزائر والسعوديةفي مايو/ أيار 2023، وقّع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق أعلى بين البلدين، وهو هيئة عليا تهدف إلى تعزيز التعاون الشامل والذي يشمل الأمن والسياسة والاقتصاد واستقرار المنطقة وغيرها من المجالات، هذا المجلس انعقد برئاسة كبار المسؤولين في البلدين (ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الجزائري) ويُعنى بوضع آليات للتنسيق في المجالات الأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من الأولويات المشتركة.وتمت زيارات متبادلة بين قيادات الأمن والشرطة في البلدين إذ ناقشت الأطراف تعزيز التنسيق في مجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية، التحقيقات، وتبادل المعلومات الشرطية ، وتم تسجيل زيارات لوفود عسكرية وأمنية من الجزائر إلى السعودية، على مستوى كبار القادة العسكريين، لبحث سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن.وتبرز أهمية هذا التنسيق الأمني والعسكري الداخلي للبلدين ، لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل الإرهاب والتطرف ، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تطوير آليات تبادل المعلومات والتدريب الأمني مع التركيز على تنسيق الجهود الأمنية بين البلدين، لبحث أوجه التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والأمنية المشتركة.
https://sarabic.ae/20251026/الجزائر-توقع-اتفاقيات-شراكة-تمتد-لثلاثين-سنة-مع-السعودية-وتتعاون-من-دول-الساحل-1106417816.html
السعودية
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109531290_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b6bcdc7633b8c96e14c08a14f744b6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار السعودية اليوم
حصري, السعودية, الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار السعودية اليوم

خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر

17:51 GMT 22.01.2026
© Photo / الرئاسة الجزائريةوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر
وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Photo / الرئاسة الجزائرية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
علق المحلل السياسي، محمد سي بشير، اليوم الخميس، على الزيارة التي قادها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مؤخراً إلى الجزائر.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الزيارة تهدف بالأساس إلى التنسيق في الشأن الأمني، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي يعمل على بحث كل التحديات المشتركة بين البلدين، آخرها في جنوب اليمن وإشكالية الكيانات الانفصالية".
وأضاف: "في ظل وجود أطراف وظيفية في المنطقة تعمل الجزائر والسعودية على احتوائها ومعاداة أدوارها في المنطقة، كان هناك تباحث مع السعودية حول الرهانات المستقبلية".
© Photo / الرئاسة الجزائريةوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر
وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر
© Photo / الرئاسة الجزائرية
وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في إطار زيارة رسمية تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أبرق رسالة للرئيس الجزائري، تفيد بتأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية.
© Photo / الرئاسة الجزائريةوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر
وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، يلتقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر
© Photo / الرئاسة الجزائرية
ويبرز التعاون الأمني والاستراتيجي في الاجتماع الذي ضم وفدي البلدين، إذ استعرض الطرفان استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على ملف التعاون الأمني المشترك، وناقشا آفاق تطوير العمل الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.
الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الجزائر توقع اتفاقيات شراكة تمتد لثلاثين سنة مع السعودية وتتعاون من دول الساحل
26 أكتوبر 2025, 16:58 GMT
إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الجزائر والسعودية
في مايو/ أيار 2023، وقّع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق أعلى بين البلدين، وهو هيئة عليا تهدف إلى تعزيز التعاون الشامل والذي يشمل الأمن والسياسة والاقتصاد واستقرار المنطقة وغيرها من المجالات، هذا المجلس انعقد برئاسة كبار المسؤولين في البلدين (ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الجزائري) ويُعنى بوضع آليات للتنسيق في المجالات الأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من الأولويات المشتركة.
وتمت زيارات متبادلة بين قيادات الأمن والشرطة في البلدين إذ ناقشت الأطراف تعزيز التنسيق في مجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية، التحقيقات، وتبادل المعلومات الشرطية ، وتم تسجيل زيارات لوفود عسكرية وأمنية من الجزائر إلى السعودية، على مستوى كبار القادة العسكريين، لبحث سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن.
وتبرز أهمية هذا التنسيق الأمني والعسكري الداخلي للبلدين ، لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل الإرهاب والتطرف ، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تطوير آليات تبادل المعلومات والتدريب الأمني مع التركيز على تنسيق الجهود الأمنية بين البلدين، لبحث أوجه التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والأمنية المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала