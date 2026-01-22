https://sarabic.ae/20260122/خبير-سياسي-يوضح-لـسبوتنيك-أهداف-زيارة-وزير-الداخلية-السعودي-للجزائر-1109532830.html

خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر

خبير سياسي يوضح لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة وزير الداخلية السعودي للجزائر

سبوتنيك عربي

علق المحلل السياسي، محمد سي بشير، اليوم الخميس، على الزيارة التي قادها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، مؤخراً إلى الجزائر. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T17:51+0000

2026-01-22T17:51+0000

2026-01-22T17:51+0000

حصري

السعودية

الجزائر

عبد المجيد تبون

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109531290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6bb954dca64bcf77183be847d320d162.jpg

وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الزيارة تهدف بالأساس إلى التنسيق في الشأن الأمني، خاصة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، الذي يعمل على بحث كل التحديات المشتركة بين البلدين، آخرها في جنوب اليمن وإشكالية الكيانات الانفصالية".وأضاف: "في ظل وجود أطراف وظيفية في المنطقة تعمل الجزائر والسعودية على احتوائها ومعاداة أدوارها في المنطقة، كان هناك تباحث مع السعودية حول الرهانات المستقبلية".وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في إطار زيارة رسمية تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أبرق رسالة للرئيس الجزائري، تفيد بتأكيد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية.ويبرز التعاون الأمني والاستراتيجي في الاجتماع الذي ضم وفدي البلدين، إذ استعرض الطرفان استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على ملف التعاون الأمني المشترك، وناقشا آفاق تطوير العمل الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.إنشاء مجلس تنسيق أعلى بين الجزائر والسعوديةفي مايو/ أيار 2023، وقّع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الجزائري، أحمد عطاف، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيق أعلى بين البلدين، وهو هيئة عليا تهدف إلى تعزيز التعاون الشامل والذي يشمل الأمن والسياسة والاقتصاد واستقرار المنطقة وغيرها من المجالات، هذا المجلس انعقد برئاسة كبار المسؤولين في البلدين (ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الجزائري) ويُعنى بوضع آليات للتنسيق في المجالات الأمنية بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها من الأولويات المشتركة.وتمت زيارات متبادلة بين قيادات الأمن والشرطة في البلدين إذ ناقشت الأطراف تعزيز التنسيق في مجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة، الجرائم السيبرانية، التحقيقات، وتبادل المعلومات الشرطية ، وتم تسجيل زيارات لوفود عسكرية وأمنية من الجزائر إلى السعودية، على مستوى كبار القادة العسكريين، لبحث سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن.وتبرز أهمية هذا التنسيق الأمني والعسكري الداخلي للبلدين ، لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل الإرهاب والتطرف ، وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تطوير آليات تبادل المعلومات والتدريب الأمني مع التركيز على تنسيق الجهود الأمنية بين البلدين، لبحث أوجه التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والأمنية المشتركة.

https://sarabic.ae/20251026/الجزائر-توقع-اتفاقيات-شراكة-تمتد-لثلاثين-سنة-مع-السعودية-وتتعاون-من-دول-الساحل-1106417816.html

السعودية

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

حصري, السعودية, الجزائر, عبد المجيد تبون, أخبار السعودية اليوم