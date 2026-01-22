عربي
بوتين يجري محادثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن التسوية في أوكرانيا- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، عن أحمد الصحاف أنه سيصل، فجر الجمعة، نحو 100 مهاجر عراقي "غير شرعي" في رحلة ستصل من ليبيا إلى العراق.وقال الصحاف إن "الرحلة الأولى ستصل فجر يوم غد 23/1، وعلى متنها 100 مهاجر وسيتم إعادة العدد المتبقي في اليوم التالي".وأوضح أن "197 مهاجرا ينتظرون العودة الطوعية الى ذويهم"، مشيرا الى "إقلاع الرحلة الأولى لطائرة C130 التابعة للقوة الجوية العراقية، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأفاد المسؤول العراقي بأن "وزارة الخارجية نسقت جهدا وطنيا عالي المستوى مع الجهات المعنية لتنفيذ عملية العودة الطوعية للمهاجرين بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم".كما أثنى القائم بأعمال سفارة العراق في دولة ليبيا على "جهود القائمين على إدارة المركز في دعم الجهود الإنسانية واستدامة التعاون مع السفارة في طرابلس.ولفت إلى أن "شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب، فيما تواصل وزارة الخارجية العراقية، بتوجيه من وزير الخارجية، فؤاد حسين، دعم مسار العودة الطوعية وبذل أقصى الجهود لتأمين عودتهم إلى ذويهم سالمين".وشدد أحمد الصحاف على أن "هذه الجهود بدأت بها سفارة جمهورية العراق في ليبيا، وتابعتها ساعة بساعة مع وزارة الخارجية في بغداد ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق".وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
خلال ساعات.. مئات المهاجرين العراقيين يصلون إلى بغداد ضمن رحلات العودة الطوعية من ليبيا

20:54 GMT 22.01.2026
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن انطلاق أولى رحلات إعادة المهاجرين من ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة.
ونقل الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، عن أحمد الصحاف أنه سيصل، فجر الجمعة، نحو 100 مهاجر عراقي "غير شرعي" في رحلة ستصل من ليبيا إلى العراق.
الهجرة غير النظامية في ليبيا بين الضغوط الدولية والواقع المحلي المعقد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
العراق يعلن استكمال إجراءات إعادة مئات العراقيين من ليبيا
9 يناير, 08:10 GMT
وقال الصحاف إن "الرحلة الأولى ستصل فجر يوم غد 23/1، وعلى متنها 100 مهاجر وسيتم إعادة العدد المتبقي في اليوم التالي".
وأوضح أن "197 مهاجرا ينتظرون العودة الطوعية الى ذويهم"، مشيرا الى "إقلاع الرحلة الأولى لطائرة C130 التابعة للقوة الجوية العراقية، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأفاد المسؤول العراقي بأن "وزارة الخارجية نسقت جهدا وطنيا عالي المستوى مع الجهات المعنية لتنفيذ عملية العودة الطوعية للمهاجرين بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم".
كما أثنى القائم بأعمال سفارة العراق في دولة ليبيا على "جهود القائمين على إدارة المركز في دعم الجهود الإنسانية واستدامة التعاون مع السفارة في طرابلس.
ولفت إلى أن "شبكات تهريب وتجارة البشر ما زالت تستهدف فئة الشباب، فيما تواصل وزارة الخارجية العراقية، بتوجيه من وزير الخارجية، فؤاد حسين، دعم مسار العودة الطوعية وبذل أقصى الجهود لتأمين عودتهم إلى ذويهم سالمين".
وشدد أحمد الصحاف على أن "هذه الجهود بدأت بها سفارة جمهورية العراق في ليبيا، وتابعتها ساعة بساعة مع وزارة الخارجية في بغداد ودائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق".
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014. ويذكر أن ليبيا تشهد منذ عام زيادة في أعداد العراقيين الوافدين إليها، ما يعد مؤشرا على تنامي نشاط شبكات تهريب وتجارة البشر.
