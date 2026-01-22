روسيا تستعد لعقد قمة روسيا أفريقيا الثالثة...مدغشقر تطلب الانضمام لـ "بريكس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
راديو

https://sarabic.ae/20260122/روسيا-تستعد-لعقد-قمة-روسيا-أفريقيا-الثالثة-ومدغشقر-تطلب-الانضمام-لـ-بريكس-1109509269.html

روسيا تستعد لعقد قمة روسيا أفريقيا الثالثة...مدغشقر تطلب الانضمام لـ "بريكس"
روسيا تستعد لعقد قمة روسيا أفريقيا الثالثة...مدغشقر تطلب الانضمام لـ "بريكس"
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التحضيرات مستمرة على أعلى مستوى لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة خلال عام 2026، والذي تمثل محطة رئيسية في مسار... 22.01.2026
راديو
نبض أفريقيا
روسيا
أفريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة رسائل حول اهتمام روسيا بقارة أفريقيا حيث أكد من جديد أهمية الشراكة الروسية الافريقية وأولوية عقد القمة الثالثة روسيا – أفريقيا .وأشار لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أهمية اللقاء القادم بين وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة القادمة في القاهرة والذي يعتبر أيضا جزءا من التحضير للقمة .وفي رسالة إلى الإرث الاستعماري بالقارة الأفريقية قال لافروف: إنه "مع اعتراف المستعمرين باستقلال مستعمراتهم إلا أن العلاقات لا تزال غير متوازنة. ومركز النمو في أفريقيا يعكس عملية تاريخية وتطور للاقتصاد والبنية التحتية واستخدام الموارد الباطنية وفي يوم من الأيام سيضطر المستعمر للتعامل بشكل مختلف مع المستعمرات السابقة". وقالت الحسيني لراديو "سبوتنيك": إن روسيا والدول الأفريقية تبديان رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية، عبر المزيد من الشراكات والتبادلات والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن انعقاد القمة في موعدها يكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات العاصفة التي تمر بها القارة، وحاجتها إلى الدعم الروسي في هذه المرحلة.رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكسأعلن رئيس مدغشقر، ميكائيل راندريانيرينا ان بلاده تسعى للانضمام الى مجموعة البريكس مشيرا الى أنه ناقش هذا الموضوع خلال اجتماع مع ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا الأسبوع الماضي.وكان راندريانيرينا، قد كرر تأكيده على انفتاح بلاده على مختلف الشركاء الدوليين، مشددا على أن هذا الخيار لا ينبغي أن يثير قلق فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ويشترط للاعتراف بأي دولة كشريكة في البريكس موافقة جميع أعضاء المجموعة.وأضاف حرمة الله لراديو "سبوتنيك" أن وضعية مدغشقر تبدو خاصة، إذ جاءت المبادرة من جنوب أفريقيا، الدولة المؤسسة والفاعلة في المجموعة، حيث عرض الرئيس الجنوب أفريقي على نظيره في مدغشقر الانضمام إلى التحالف، ومن المنتظر أن تشارك مدغشقر في قمة البريكس المقبلة في يونيو. وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رمزية كبيرة، كون مدغشقر أول بلد فرانكوفوني يتجه نحو البريكس، بعد أن كانت علاقاته الاستراتيجية محسوبة على الغرب، وخاصة فرنسا.ليبيا تخفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولارأعلن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، وذكر المصرف أنه من بين أسباب هذا التخفيض ما يحدث في ليبيا من انقسامات وتوتر سياسي مستمر .وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ، والآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة.وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.وأعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 15 من الشهر ذاته بلغت 371 مليون دولار أميركي فقط.وأوضح الجبو أن العملة الليبية مرتبطة بجملة من العوامل، أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية أخرى ستتخذ خلال الأشهر المقبلة، من بينها التوجه نحو الإنتاج المحلي وتأسيس صناعات وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يوفر العملة الصعبة داخل البلاد.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا نبض أفريقيا..
أفريقيا
روسيا تستعد لعقد قمة روسيا أفريقيا الثالثة...مدغشقر تطلب الانضمام لـ "بريكس"

راديو
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التحضيرات مستمرة على أعلى مستوى لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة خلال عام 2026، والذي تمثل محطة رئيسية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودول القارة الأفريقية.
ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة رسائل حول اهتمام روسيا بقارة أفريقيا حيث أكد من جديد أهمية الشراكة الروسية الافريقية وأولوية عقد القمة الثالثة روسيا – أفريقيا .
وأشار لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أهمية اللقاء القادم بين وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة القادمة في القاهرة والذي يعتبر أيضا جزءا من التحضير للقمة .
وفي رسالة إلى الإرث الاستعماري بالقارة الأفريقية قال لافروف: إنه "مع اعتراف المستعمرين باستقلال مستعمراتهم إلا أن العلاقات لا تزال غير متوازنة. ومركز النمو في أفريقيا يعكس عملية تاريخية وتطور للاقتصاد والبنية التحتية واستخدام الموارد الباطنية وفي يوم من الأيام سيضطر المستعمر للتعامل بشكل مختلف مع المستعمرات السابقة".

قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني: إن "المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية – الأفريقية، الذي استضافته القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر الماضي، مثّل نجاحا كبيرا في متابعة نتائج قمة سان بطرسبرغ السابقة، والتحضير للقمة المقبلة التي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنها ستعقد هذا العام".

وقالت الحسيني لراديو "سبوتنيك": إن روسيا والدول الأفريقية تبديان رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية، عبر المزيد من الشراكات والتبادلات والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن انعقاد القمة في موعدها يكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات العاصفة التي تمر بها القارة، وحاجتها إلى الدعم الروسي في هذه المرحلة.
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
أعلن رئيس مدغشقر، ميكائيل راندريانيرينا ان بلاده تسعى للانضمام الى مجموعة البريكس مشيرا الى أنه ناقش هذا الموضوع خلال اجتماع مع ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا الأسبوع الماضي.

وقال راندريانيرينا لوسائل الإعلام المحلية: إن "الرئيس سيريل رامافوزا مهد الطريق أيضا لمشاركة مدغشقر في قمة البريكس المقبلة، التي ستُعقد في الهند في يونيو/ حزيران. وستكون هذه القمة خطوة أساسية في عملية الاعتراف الرسمي بمدغشقر كدولة شريكة".

وكان راندريانيرينا، قد كرر تأكيده على انفتاح بلاده على مختلف الشركاء الدوليين، مشددا على أن هذا الخيار لا ينبغي أن يثير قلق فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ويشترط للاعتراف بأي دولة كشريكة في البريكس موافقة جميع أعضاء المجموعة.
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية عبدالله حرمة الله إن مجموعة البريكس، رغم سعيها لتوسيع شراكاتها مع دول الجنوب، تظل صارمة في شروط العضوية، حيث تمر الدول الراغبة في الانضمام بمرحلة شراكة قد تمتد لسنوات قبل الحصول على العضوية الكاملة التي تخولها حق التصويت والمشاركة في المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى.
وأضاف حرمة الله لراديو "سبوتنيك" أن وضعية مدغشقر تبدو خاصة، إذ جاءت المبادرة من جنوب أفريقيا، الدولة المؤسسة والفاعلة في المجموعة، حيث عرض الرئيس الجنوب أفريقي على نظيره في مدغشقر الانضمام إلى التحالف، ومن المنتظر أن تشارك مدغشقر في قمة البريكس المقبلة في يونيو. وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رمزية كبيرة، كون مدغشقر أول بلد فرانكوفوني يتجه نحو البريكس، بعد أن كانت علاقاته الاستراتيجية محسوبة على الغرب، وخاصة فرنسا.
ليبيا تخفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار
أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، وذكر المصرف أنه من بين أسباب هذا التخفيض ما يحدث في ليبيا من انقسامات وتوتر سياسي مستمر .
وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ، والآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة.
وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 15 من الشهر ذاته بلغت 371 مليون دولار أميركي فقط.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وحيد الجبو: إن "قرار مصرف ليبيا المركزي بخفض قيمة الدينار الليبي جاء لمعالجة أزمة الميزانية العامة وتخفيض الدين العام الذي بلغ نحو 300 مليار دينار، موضحا أن هذه الخطوة تعد إجراء اقتصاديا ضروريا في ظل الاختناقات المالية التي تواجهها الدولة".

وأوضح الجبو أن العملة الليبية مرتبطة بجملة من العوامل، أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية أخرى ستتخذ خلال الأشهر المقبلة، من بينها التوجه نحو الإنتاج المحلي وتأسيس صناعات وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يوفر العملة الصعبة داخل البلاد.

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا نبض أفريقيا..

