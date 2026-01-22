https://sarabic.ae/20260122/روسيا-تستعد-لعقد-قمة-روسيا-أفريقيا-الثالثة-ومدغشقر-تطلب-الانضمام-لـ-بريكس-1109509269.html

روسيا تستعد لعقد قمة روسيا أفريقيا الثالثة...مدغشقر تطلب الانضمام لـ "بريكس"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التحضيرات مستمرة على أعلى مستوى لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة خلال عام 2026، والذي تمثل محطة رئيسية في مسار... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة رسائل حول اهتمام روسيا بقارة أفريقيا حيث أكد من جديد أهمية الشراكة الروسية الافريقية وأولوية عقد القمة الثالثة روسيا – أفريقيا .وأشار لافروف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أهمية اللقاء القادم بين وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة القادمة في القاهرة والذي يعتبر أيضا جزءا من التحضير للقمة .وفي رسالة إلى الإرث الاستعماري بالقارة الأفريقية قال لافروف: إنه "مع اعتراف المستعمرين باستقلال مستعمراتهم إلا أن العلاقات لا تزال غير متوازنة. ومركز النمو في أفريقيا يعكس عملية تاريخية وتطور للاقتصاد والبنية التحتية واستخدام الموارد الباطنية وفي يوم من الأيام سيضطر المستعمر للتعامل بشكل مختلف مع المستعمرات السابقة". وقالت الحسيني لراديو "سبوتنيك": إن روسيا والدول الأفريقية تبديان رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية، عبر المزيد من الشراكات والتبادلات والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن انعقاد القمة في موعدها يكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات العاصفة التي تمر بها القارة، وحاجتها إلى الدعم الروسي في هذه المرحلة.رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكسأعلن رئيس مدغشقر، ميكائيل راندريانيرينا ان بلاده تسعى للانضمام الى مجموعة البريكس مشيرا الى أنه ناقش هذا الموضوع خلال اجتماع مع ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا الأسبوع الماضي.وكان راندريانيرينا، قد كرر تأكيده على انفتاح بلاده على مختلف الشركاء الدوليين، مشددا على أن هذا الخيار لا ينبغي أن يثير قلق فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. ويشترط للاعتراف بأي دولة كشريكة في البريكس موافقة جميع أعضاء المجموعة.وأضاف حرمة الله لراديو "سبوتنيك" أن وضعية مدغشقر تبدو خاصة، إذ جاءت المبادرة من جنوب أفريقيا، الدولة المؤسسة والفاعلة في المجموعة، حيث عرض الرئيس الجنوب أفريقي على نظيره في مدغشقر الانضمام إلى التحالف، ومن المنتظر أن تشارك مدغشقر في قمة البريكس المقبلة في يونيو. وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رمزية كبيرة، كون مدغشقر أول بلد فرانكوفوني يتجه نحو البريكس، بعد أن كانت علاقاته الاستراتيجية محسوبة على الغرب، وخاصة فرنسا.ليبيا تخفض قيمة الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولارأعلن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المئة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، وذكر المصرف أنه من بين أسباب هذا التخفيض ما يحدث في ليبيا من انقسامات وتوتر سياسي مستمر .وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد ، والآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المستمرة.وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.وأعلن مصرف ليبيا المركزي الخميس الماضي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى 15 من الشهر ذاته بلغت 371 مليون دولار أميركي فقط.وأوضح الجبو أن العملة الليبية مرتبطة بجملة من العوامل، أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل وخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية أخرى ستتخذ خلال الأشهر المقبلة، من بينها التوجه نحو الإنتاج المحلي وتأسيس صناعات وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يوفر العملة الصعبة داخل البلاد.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا نبض أفريقيا..

