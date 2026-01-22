https://sarabic.ae/20260122/8-ملايين-طفل-في-السودان-بلا-تعليم-بسبب-الحرب-1109501522.html
8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب
8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة دولية معنية بحماية الأطفال من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة ثلاثة أعوام تسببت فيما وصفته بأطول فترة إغلاق للمدارس في العالم، مؤكدة أنها... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:27+0000
2026-01-22T08:27+0000
2026-01-22T08:27+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102848090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_afb52d1c720083fd026086bd082e4999.jpg
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، في بيان على موقعها الرسمي، إن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن التعليم، أمضوا 484 يوما دون الالتحاق بالفصول الدراسية.وأضافت أن هذه المدة من إغلاق المدارس تجاوزت فترات الإغلاق التي شهدها العالم خلال جائحة "كورونا"، على المستوى العالمي.وبحسب المنظمة، يواجه السودان واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا، في ظل إغلاق عدد كبير من المدارس، وتضرر مدارس أخرى جراء النزاع أو استخدامها كملاجئ للنازحين.وأشارت المنظمة إلى أن إقليم دارفور يعد الأكثر تضررا، حيث لا تعمل في ولاية شمال دارفور سوى 3 في المئة من أصل أكثر من 1100 مدرسة، بينما تعمل نحو 15 في المئة فقط من المدارس في ولاية غرب كردفان، مع مغادرة أعداد كبيرة من المعلمين وظائفهم بسبب عدم صرف الرواتب.ويعاني السودان تداعيات الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية الصحية والتعليمية، ما عمق الأزمة الإنسانية وألقى بظلال ثقيلة على مستقبل التعليم في البلاد.
https://sarabic.ae/20250911/الحرب-في-السودان-تحرم-75-من-الأطفال-من-التعليم--1104729208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102848090_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a7dd9e1c9da2026c810a02a8dc4d2191.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب
حذرت منظمة دولية معنية بحماية الأطفال من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة ثلاثة أعوام تسببت فيما وصفته بأطول فترة إغلاق للمدارس في العالم، مؤكدة أنها الأزمة التعليمية المتفاقمة تهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في البلاد.
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، في بيان على موقعها الرسمي
، إن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن التعليم، أمضوا 484 يوما دون الالتحاق بالفصول الدراسية.
وأضافت أن هذه المدة من إغلاق المدارس تجاوزت فترات الإغلاق التي شهدها العالم خلال جائحة "كورونا"، على المستوى العالمي.
11 سبتمبر 2025, 08:35 GMT
وبحسب المنظمة، يواجه السودان واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا، في ظل إغلاق عدد كبير من المدارس، وتضرر مدارس أخرى جراء النزاع أو استخدامها كملاجئ للنازحين.
وأشارت المنظمة إلى أن إقليم دارفور يعد الأكثر تضررا
، حيث لا تعمل في ولاية شمال دارفور سوى 3 في المئة من أصل أكثر من 1100 مدرسة، بينما تعمل نحو 15 في المئة فقط من المدارس في ولاية غرب كردفان، مع مغادرة أعداد كبيرة من المعلمين وظائفهم بسبب عدم صرف الرواتب.
ويعاني السودان تداعيات الحرب
المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية الصحية والتعليمية، ما عمق الأزمة الإنسانية وألقى بظلال ثقيلة على مستقبل التعليم في البلاد.