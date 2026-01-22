عربي
60
2026
8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب

حذرت منظمة دولية معنية بحماية الأطفال من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة ثلاثة أعوام تسببت فيما وصفته بأطول فترة إغلاق للمدارس في العالم، مؤكدة أنها الأزمة التعليمية المتفاقمة تهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في البلاد.
وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، في بيان على موقعها الرسمي، إن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن التعليم، أمضوا 484 يوما دون الالتحاق بالفصول الدراسية.
وأضافت أن هذه المدة من إغلاق المدارس تجاوزت فترات الإغلاق التي شهدها العالم خلال جائحة "كورونا"، على المستوى العالمي.
وبحسب المنظمة، يواجه السودان واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا، في ظل إغلاق عدد كبير من المدارس، وتضرر مدارس أخرى جراء النزاع أو استخدامها كملاجئ للنازحين.
وأشارت المنظمة إلى أن إقليم دارفور يعد الأكثر تضررا، حيث لا تعمل في ولاية شمال دارفور سوى 3 في المئة من أصل أكثر من 1100 مدرسة، بينما تعمل نحو 15 في المئة فقط من المدارس في ولاية غرب كردفان، مع مغادرة أعداد كبيرة من المعلمين وظائفهم بسبب عدم صرف الرواتب.
ويعاني السودان تداعيات الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية الصحية والتعليمية، ما عمق الأزمة الإنسانية وألقى بظلال ثقيلة على مستقبل التعليم في البلاد.
