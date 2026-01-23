https://sarabic.ae/20260123/أسير-أوكراني-يدعو-زملاءه-في-قوات-كييف-إلى-رفض-تنفيذ-أوامر-قادتهم-وعدم-الذهاب-للجبهة-1109568205.html
أسير أوكراني يدعو زملاءه في قوات كييف إلى رفض تنفيذ أوامر قادتهم وعدم الذهاب للجبهة
دعا الأسير الأوكراني ألكسندر ساليوكوف، من اللواء 60، مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية إلى عدم الانصياع للأوامر "الانتحارية". 23.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ساليوكوف في تسجيلات حصلت عليها وكالة "سبوتنيك": "لقد عرفت بنتيجة تواجدي على الجبهة بعد نحو شهر بأنه يمكنك الرفض. قد تتعرض للضرب، قد يُرسلونك إلى جهاز الأمن الأوكراني، وسيتحدث إليك مختصون نفسيون، لكن الأفضل رفض تنفيذ الأوامر، التي ستقودك حتما إلى حتفك، فكروا في عائلاتكم. لا تذهبوا إلى الجبهة".وبيّن ساليوكوف أنه وقبل استسلامه، كان متواجدا في ملجأ مع عسكري يدعى "كروك" معاق ويعاني من ضمور في ذراعه اليسرى ومشاكل سمعية حادة.وقد تمكن ساليوكوف من الفرار والاستسلام للقوات المسلحة الروسية، التي حافظت على حياته، وقد حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو للمحادثة مع العسكري الذي وقع بالأسر على محور كراسنوليمانسك.
وأضاف الأسير أن آباء لأطفال يتامى وأشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولئك الذين يرعون أمهات مريضات، خدموا معه في نفس الوحدة العسكرية.
