"أوشفيتز"... كيف كسر السوفييت جدران أضخم معتقلات النازية
"أوشفيتز"... كيف كسر السوفييت جدران أضخم معتقلات النازية
كسر الجيش الأحمر السوفيتي، قبل 81 عامًا، جدار أحد أضخم المعتقلات النازية، وهو معسكر أوشفيتز-بيركيناو، المعروف أيضًا باسم "أوشفيتز"، واستطاع تحرير الأسرى، في...
كسر الجيش الأحمر السوفيتي، قبل 81 عامًا، جدار أحد أضخم المعتقلات النازية، وهو معسكر أوشفيتز-بيركيناو، المعروف أيضًا باسم "أوشفيتز"، واستطاع تحرير الأسرى، في عملية بطولية راح ضحيتها 231 جنديا سوفيتيا.
وفك الجيش السوفيتي بهذه العملية واحدا من أسوأ المعتقلات سمعة في تاريخ البشرية والذي شهد انتهاكات جسيمة على يد النازية، حيث يقدم فريق تحرير إنفوغراف على شكل صور يوضح تاريخ وقصة العملية البطويلة الروسية.