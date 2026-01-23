https://sarabic.ae/20260123/إعلام-انطلاق-المفاوضات-بين-وفود-روسيا-وأمريكا-وأوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109554724.html
إعلام: انطلاق المفاوضات بين وفود روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "مفاوضات السلام التي تضم وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في أبو ظبي".
وقالت قناة "سكاي نيوز": "بدأت محادثات السلام في أبو ظبي، إلا أننا لا نعلم إذا كان ممثلو روسيا وأوكرانيا حاضرين في الاجتماع نفسه".وقال: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".وأوضح بيسكوف أن "فريق عمل معني بالشؤون الأمنية غادر إلى أبوظبي صباح الجمعة، ويتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع. وسيتم تحديد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين؛ وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت".وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
11:16 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 23.01.2026)
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "مفاوضات السلام التي تضم وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في أبو ظبي".
وقالت قناة "سكاي نيوز": "بدأت محادثات السلام في أبو ظبي، إلا أننا لا نعلم إذا كان ممثلو روسيا وأوكرانيا حاضرين في الاجتماع نفسه".
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملسن، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين أطلع أعضاء الوفد الروسي على آخر المستجدات قبل محادثاتهم مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة".
وقال: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".
وأوضح بيسكوف أن "فريق عمل معني بالشؤون الأمنية غادر إلى أبوظبي صباح الجمعة، ويتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع. وسيتم تحديد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين؛ وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".
وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.