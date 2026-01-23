https://sarabic.ae/20260123/إعلام-انطلاق-المفاوضات-بين-وفود-روسيا-وأمريكا-وأوكرانيا-في-أبو-ظبي-1109554724.html

إعلام: انطلاق المفاوضات بين وفود روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي

أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "مفاوضات السلام التي تضم وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في أبو ظبي". 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "سكاي نيوز": "بدأت محادثات السلام في أبو ظبي، إلا أننا لا نعلم إذا كان ممثلو روسيا وأوكرانيا حاضرين في الاجتماع نفسه".وقال: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".وأوضح بيسكوف أن "فريق عمل معني بالشؤون الأمنية غادر إلى أبوظبي صباح الجمعة، ويتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع. وسيتم تحديد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين؛ وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت".وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

