إعلام: انطلاق المفاوضات بين وفود روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي
إعلام: انطلاق المفاوضات بين وفود روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "مفاوضات السلام التي تضم وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في أبو ظبي".
2026-01-23T11:16+0000
2026-01-23T11:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أبو ظبي
العالم
العالم العربي
واشنطن
أخبار أوكرانيا
وقالت قناة "سكاي نيوز": "بدأت محادثات السلام في أبو ظبي، إلا أننا لا نعلم إذا كان ممثلو روسيا وأوكرانيا حاضرين في الاجتماع نفسه".وقال: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".وأوضح بيسكوف أن "فريق عمل معني بالشؤون الأمنية غادر إلى أبوظبي صباح الجمعة، ويتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع. وسيتم تحديد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين؛ وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت".وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
أبو ظبي
واشنطن
ar_EG
1920
1920
true
إعلام: انطلاق المفاوضات بين وفود روسيا وأمريكا وأوكرانيا في أبو ظبي

11:16 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 23.01.2026)
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة، أن "مفاوضات السلام التي تضم وفودا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة قد بدأت بالفعل في أبو ظبي".
وقالت قناة "سكاي نيوز": "بدأت محادثات السلام في أبو ظبي، إلا أننا لا نعلم إذا كان ممثلو روسيا وأوكرانيا حاضرين في الاجتماع نفسه".
انطلاق المباحثات بين بوتين وويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
إعلام: المحادثات الأمريكية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي تركز في الأساس على قضية الأراضي
08:52 GMT

أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملسن، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس فلاديمير بوتين أطلع أعضاء الوفد الروسي على آخر المستجدات قبل محادثاتهم مع الولايات المتحدة وأوكرانيا في الإمارات العربية المتحدة".

وقال: "تلقوا تعليمات من رئيس الدولة الليلة الماضية".
وأوضح بيسكوف أن "فريق عمل معني بالشؤون الأمنية غادر إلى أبوظبي صباح الجمعة، ويتألف من ممثلين عن وزارة الدفاع. وسيتم تحديد موعد بدء الاجتماع عند وصول المشاركين؛ وإذا لزم الأمر، ستُعقد اتصالات يومي الجمعة والسبت".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن مفاوضات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكووف وجاريد كوشنر وجوش غرونباوم (حول النزاع الأوكراني) كانت "بناءة وصريحة للغاية".

وأضاف أوشاكوف بعد انتهاء الاجتماع، أكدت الأطراف أنه لا يمكن توقع تسوية طويلة الأمد دون حل القضية الإقليمية، كما تم الاتفاق على عقد أول اجتماع لمجموعة العمل الثلاثية حول الأمن يوم الجمعة في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
