إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"
إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"
وذكرت الوكالة أن الدبابة الإسرائيلية خرجت من الموقع المستحدث في منطقة الحمامص، وأطلقت النار باتجاه القوة اللبنانية.وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد، في وقت سابق، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن محيط قوة من الجيش اللبناني تعرّض لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية، أثناء تنفيذها مهمة ميدانية مشتركة مع قوات "اليونيفيل" قرب وادي العصافير، جنوب بلدة الخيام.
وذكرت الوكالة أن الدبابة الإسرائيلية خرجت من الموقع المستحدث في منطقة الحمامص، وأطلقت النار باتجاه القوة اللبنانية.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
21 يناير, 21:16 GMT

وفي سياق منفصل، أشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة عند مفترق مجدلون على الطريق بعلبك الدولي.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد، في وقت سابق، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوبي لبنان وتخلف دمارا هائلا... فيديو
21 يناير, 16:23 GMT
وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
