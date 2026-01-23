https://sarabic.ae/20260123/إعلام-دبابة-إسرائيلية-تطلق-النارعلى-قوة-من-الجيش-اللبناني-أثناء-مهمة-مشتركة-مع-اليونيفيل---1109560899.html
إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"
إعلام: دبابة إسرائيلية تطلق النارعلى قوة من الجيش اللبناني أثناء مهمة مشتركة مع "اليونيفيل"
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن محيط قوة من الجيش اللبناني تعرّض لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية، أثناء تنفيذها مهمة ميدانية مشتركة مع قوات... 23.01.2026
أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن محيط قوة من الجيش اللبناني تعرّض لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية، أثناء تنفيذها مهمة ميدانية مشتركة مع قوات "اليونيفيل" قرب وادي العصافير، جنوب بلدة الخيام.
وذكرت الوكالة أن الدبابة الإسرائيلية خرجت من الموقع المستحدث في منطقة الحمامص، وأطلقت النار باتجاه القوة اللبنانية.
وفي سياق منفصل، أشار مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة عند مفترق مجدلون على الطريق بعلبك الدولي.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أكد، في وقت سابق، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة
، يعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".
وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.