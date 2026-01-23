الخارجية الإيرانية ترفض بشدة "القرار التدخلي" للبرلمان الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الإيرانية-ترفض-بشدة-القرار-التدخلي-للبرلمان-الأوروبي-1109564563.html
الخارجية الإيرانية ترفض بشدة "القرار التدخلي" للبرلمان الأوروبي
الخارجية الإيرانية ترفض بشدة "القرار التدخلي" للبرلمان الأوروبي
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بالأحداث في البلاد، واصفةً إياه بأنه "قرار تدخلي" وغير مسؤول. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T15:29+0000
2026-01-23T15:29+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وحذّرت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، من أن أي مساس بالقوات المسلحة الإيرانية أو بحرس الأمن في البلاد سيقابل برد مماثل وإجراءات مضادة حاسمة، مؤكدة أن طهران ستتعامل بحزم مع أي موقف غير قانوني أو تدخلي في هذا الشأن. وأضاف البيان أن "صمت البرلمان الأوروبي وقياداته إزاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران، يمثلان وجهين لعملة واحدة". وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الأخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".
https://sarabic.ae/20260122/ترامب-لدينا-قوة-عسكرية-هائلة-تتجه-نحو-إيران-1109541023.html
https://sarabic.ae/20260121/إيران-تعلن-حصيلة-ضحايا-الهجمات-الأخيرة-في-البلاد-1109487108.html
أخبار إيران
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية ترفض بشدة "القرار التدخلي" للبرلمان الأوروبي

15:29 GMT 23.01.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بالأحداث في البلاد، واصفةً إياه بأنه "قرار تدخلي" وغير مسؤول.
وحذّرت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، من أن أي مساس بالقوات المسلحة الإيرانية أو بحرس الأمن في البلاد سيقابل برد مماثل وإجراءات مضادة حاسمة، مؤكدة أن طهران ستتعامل بحزم مع أي موقف غير قانوني أو تدخلي في هذا الشأن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
ترامب: لدينا "قوة عسكرية هائلة" تتجه نحو إيران
أمس, 22:19 GMT

وجاء في البيان أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى الأهلية الأخلاقية للحديث عن قضايا حقوق الإنسان، معتبرة أن عدداً من أعضائه يتحملون مسؤولية انتهاكات جسيمة بحق الإيرانيين، من بينها دعم فرض عقوبات قاسية، والانصياع للعقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على إيران، إضافة إلى ما وصفته بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جريمة العدوان العسكري على إيران.

وأضاف البيان أن "صمت البرلمان الأوروبي وقياداته إزاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران، يمثلان وجهين لعملة واحدة".
رجل يحمل فتاة مصابة بعد انفجار في وسط طهران جراء الضربات الإسرائيليىة على إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إيران تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الأخيرة في البلاد
21 يناير, 18:09 GMT
كما أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استيائها من التصريحات المهينة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بحق شخصيات ومؤسسات قانونية في البلاد، مؤكدة أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الأمن سيواجه بإجراءات إيرانية مضادة، وأن مسؤولية عواقبه ستقع على الجهات التي اتخذته.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الأخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала