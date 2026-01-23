https://sarabic.ae/20260123/الخارجية-الإيرانية-ترفض-بشدة-القرار-التدخلي-للبرلمان-الأوروبي-1109564563.html
الخارجية الإيرانية ترفض بشدة "القرار التدخلي" للبرلمان الأوروبي
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بالأحداث في البلاد، واصفةً إياه بأنه "قرار تدخلي" وغير مسؤول. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
وحذّرت الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، من أن أي مساس بالقوات المسلحة الإيرانية أو بحرس الأمن في البلاد سيقابل برد مماثل وإجراءات مضادة حاسمة، مؤكدة أن طهران ستتعامل بحزم مع أي موقف غير قانوني أو تدخلي في هذا الشأن. وأضاف البيان أن "صمت البرلمان الأوروبي وقياداته إزاء ما وصفته بالإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران، يمثلان وجهين لعملة واحدة". وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الأخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".
وجاء في البيان أن البرلمان الأوروبي يفتقر إلى الأهلية الأخلاقية للحديث عن قضايا حقوق الإنسان، معتبرة أن عدداً من أعضائه يتحملون مسؤولية انتهاكات جسيمة بحق الإيرانيين، من بينها دعم فرض عقوبات قاسية، والانصياع للعقوبات الأمريكية غير القانونية المفروضة على إيران، إضافة إلى ما وصفته بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جريمة العدوان العسكري على إيران.
كما أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استيائها من التصريحات المهينة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بحق شخصيات ومؤسسات قانونية في البلاد، مؤكدة أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي يتعلق بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الأمن سيواجه بإجراءات إيرانية مضادة، وأن مسؤولية عواقبه ستقع على الجهات التي اتخذته.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الأخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.
"إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".