إيران تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الأخيرة في البلاد

ووفقًا لبيان صادر عن منظمة الطب الشرعي الإيرانية: "أسفرت الهجمات الإرهابية التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي تذكرنا بالجرائم الوحشية والعنيفة التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، عن مقتل 2427 شخصا من قوات الأمن والمدنيين، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 3117 شخصا".وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية والاعتداءات المسلحة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن غالبية الضحايا من المدنيين وعناصر الأمن.
ووفقًا لبيان صادر عن منظمة الطب الشرعي الإيرانية: "أسفرت الهجمات الإرهابية التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي تذكرنا بالجرائم الوحشية والعنيفة التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)، عن مقتل 2427 شخصا من قوات الأمن والمدنيين، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 3117 شخصا".
وأوضح البيان أن "العديد من القتلى كانوا من المارة الذين سقطوا جراء إطلاق النار والعنف الإرهابي غير المسبوق، بينما كان بعضهم من المتظاهرين الذين استهدفتهم عناصر إرهابية منظمة داخل الحشود".
وكانت الاحتجاجات في إيران
قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات
"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.