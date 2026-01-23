https://sarabic.ae/20260123/السلطات-الإسبانية-ارتفاع-ضحايا-حادث-قطار-الأندلس-إلى-45-قتيلا-1109543216.html

السلطات الإسبانية: ارتفاع ضحايا حادث قطار الأندلس إلى 45 قتيلا

السلطات الإسبانية: ارتفاع ضحايا حادث قطار الأندلس إلى 45 قتيلا

سبوتنيك عربي

عثرت السلطات الإسبانية، الخميس، على جثتين إضافيتين في حطام قطار فائق السرعة شارك في تصادم مروع الأسبوع الماضي، مؤكدة لاحقًا أن العدد النهائي للقتلى وصل إلى 45... 23.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-23T00:52+0000

2026-01-23T00:52+0000

2026-01-23T00:52+0000

الأندلس

الأندلس

أخبار إسبانيا

قطار سريع

قطار فائق السرعة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285187_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_50ab8406db8fde8f7db11ae0c131164e.jpg

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ في الأندلس إن الجثتين تم انتشالهما من القطار الذي تديره الشركة الحكومية رينفي، والذي اصطدم بقطار آخر تابع لشركة خاصة باسم إيريو بعد أن انحرف عن مساره ودخل في مسار القطار الأول.كما أسفر التصادم عن إصابة أكثر من 120 شخصًا، وتبع ذلك وقوع حوادث سكك حديدية إضافية بعد أيام قليلة.وقد أثارت هذه الحوادث شكوكًا حول سلامة السفر بالقطارات في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ووجهة سياحية رئيسية، تمتلك ثاني أكبر شبكة سكك حديدية فائقة السرعة في العالم.وأعلنت إسبانيا ثلاثة أيام من الحداد الوطني بعد تصادم يوم الأحد بين قطارين فائقَي السرعة في منطقة الأندلس الجنوبية، وهو أخطر حادث سكك حديدية في البلاد منذ أكثر من عقد.وأوضح رئيس وحدة التحقيق التابعة للحرس المدني، فرناندو دومينغيز، للصحفيين أن فرق الإنقاذ عثرت على الجثتين الأخيرتين بعد إجراء "بحث أكثر دقة" في عربتين "في حالة متدهورة بشدة".وتسعى إسبانيا للحصول على إجابات حول ما وصفه وزير النقل بـ "كارثة غريبة للغاية"، والتي وقعت على مقطع من خط تم تجديده مؤخرًا وكان مستقيمًا ومستوًى، وشملت قطارًا حديثًا تابعًا لشركة إيريو.

https://sarabic.ae/20260118/مصرع-7--أشخاص-وإصابات-25-آخرين-إثر-حادث-قطارين-في-إسبانيا-1109378895.html

الأندلس

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأندلس, الأندلس, أخبار إسبانيا, قطار سريع, قطار فائق السرعة