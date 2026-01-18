مصرع 10 أشخاص وإصابات 25 آخرين إثر حادث قطارين في إسبانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/مصرع-7--أشخاص-وإصابات-25-آخرين-إثر-حادث-قطارين-في-إسبانيا-1109378895.html
مصرع 10 أشخاص وإصابات 25 آخرين إثر حادث قطارين في إسبانيا
مصرع 10 أشخاص وإصابات 25 آخرين إثر حادث قطارين في إسبانيا
سبوتنيك عربي
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما بمقاطعة قرطبة الإسبانية. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T21:57+0000
2026-01-18T22:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102010/76/1020107684_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_e46f38b2e9f933e331d27cff87083597.jpg
ذكرت ذلك وسائل إعلام رسمية إسبانية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، مساء الأحد.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أديف" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية، أن الحادث وقع بعد خروج قطار على خط مالقة-مدريد عن مساره وانزلاقه إلى سكة مجاورة.وتسبب الحادث في تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
https://sarabic.ae/20251229/حادث-قطار-بالمكسيك-يودي-بحياة-13-شخصا-على-الأقل-1108679353.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102010/76/1020107684_92:0:813:541_1920x0_80_0_0_421d58166ca7355ba8c8baaff379ad15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن

مصرع 10 أشخاص وإصابات 25 آخرين إثر حادث قطارين في إسبانيا

21:57 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 22:13 GMT 18.01.2026)
© Sputnik/ Twitter/ Anxo Fdez Saboridoانحرف قطار في إسبانيا
انحرف قطار في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Sputnik/ Twitter/ Anxo Fdez Saborido
تابعنا عبر
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما بمقاطعة قرطبة الإسبانية.
ذكرت ذلك وسائل إعلام رسمية إسبانية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، مساء الأحد.
صورة أرشيفية.. خروج قطار عن مساره - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
حادث قطار بالمكسيك يودي بحياة 13 شخصا على الأقل
29 ديسمبر 2025, 04:02 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أديف" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية، أن الحادث وقع بعد خروج قطار على خط مالقة-مدريد عن مساره وانزلاقه إلى سكة مجاورة.
وتسبب الحادث في تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала