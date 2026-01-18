https://sarabic.ae/20260118/مصرع-7--أشخاص-وإصابات-25-آخرين-إثر-حادث-قطارين-في-إسبانيا-1109378895.html
مصرع 10 أشخاص وإصابات 25 آخرين إثر حادث قطارين في إسبانيا
سبوتنيك عربي
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما بمقاطعة قرطبة الإسبانية. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
ذكرت ذلك وسائل إعلام رسمية إسبانية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، مساء الأحد.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أديف" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية، أن الحادث وقع بعد خروج قطار على خط مالقة-مدريد عن مساره وانزلاقه إلى سكة مجاورة.وتسبب الحادث في تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
ذكرت ذلك وسائل إعلام رسمية إسبانية، مشيرة إلى أن الحادث وقع، مساء الأحد.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أديف" المشغلة للبنية التحتية للسكك الحديدية
، أن الحادث وقع بعد خروج قطار على خط مالقة-مدريد عن مساره وانزلاقه إلى سكة مجاورة.
وتسبب الحادث
في تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق قبل أن يتم استئنافها لاحقا.