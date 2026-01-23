عربي
العراق يؤكد تحصين الحدود مع سوريا بطرق تنفذ لأول مرة
العراق يؤكد تحصين الحدود مع سوريا بطرق تنفذ لأول مرة
العراق يؤكد تحصين الحدود مع سوريا بطرق تنفذ لأول مرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن القيادة العراقية تمتلك قراءة مبكرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، بما يسمح بوضع خطط حماية فعّالة... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T17:25+0000
2026-01-23T17:25+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095371013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44468fc42d4a35a53b5aedc7d2bb2a40.jpg
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن رئيس الوزراء استقبل قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إذ تم بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، خاصة المناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وما تشكله من تهديد لأمن العراق والمنطقة.وأشار البيان إلى "أهمية استمرار التنسيق بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام وفق جداول زمنية، وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني لضمان تنفيذ المهام بأمان وتناسق".وأشاد السوداني بدور الأدميرال كوبر في استكمال متطلبات إنهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الأسد للقوات العراقية، وبالدعم المستمر للعراق في الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).كما أكد السوداني أن "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليميا"، بحسب البيان.من جهته، أشاد قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بدور العراق في التحالف الدولي، معربا عن شكر التحالف والمجتمع الدولي للخطوة الأمنية الفعّالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش، ومؤكدًا استعداد التحالف لتقديم الدعم اللوجستي والفني واستمرار التعاون على أعلى المستويات.وأعلنت اللجنة العسكرية العراقية العليا، يوم الأحد الماضي، استكمال عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الاتحادية بالعراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أن هذه الخطوة تأتي "عد مغادرة الأعداد القليلة المتبقية من المستشارين من قاعدة "عين الأسد" الجوية، ومقر قيادة العمليات المشتركة، لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية".يشار إلى ان بغداد وواشنطن أبرمتا في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، اتفاقا يقضي بتحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عقب سلسلة من جولات الحوار بين الطرفين.وفي أغسطس/ آب 2025، سُجلت أولى الخطوات العملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي، مع مغادرة أرتال عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار، وأفادت مصادر أمنية في بغداد والأنبار بأن بعض هذه الأرتال ضمّت معدات عسكرية ثقيلة، في دلالة على أن ما جرى يمثل انسحابا فعليا وليس مجرد إعادة انتشار.
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن القيادة العراقية تمتلك قراءة مبكرة لتطورات الأوضاع في المنطقة، بما يسمح بوضع خطط حماية فعّالة للحدود مع سوريا.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن رئيس الوزراء استقبل قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إذ تم بحث الأوضاع الأمنية في سوريا، خاصة المناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وما تشكله من تهديد لأمن العراق والمنطقة.
وأشار البيان إلى "أهمية استمرار التنسيق بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام وفق جداول زمنية، وتوفير الدعم اللوجستي والإداري والفني لضمان تنفيذ المهام بأمان وتناسق".
وأشاد السوداني بدور الأدميرال كوبر في استكمال متطلبات إنهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الأسد للقوات العراقية، وبالدعم المستمر للعراق في الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
العراق يعلن اكتمال إخلاء كافة قواعده العسكرية من مستشاري التحالف الدولي
18 يناير, 13:28 GMT
كما أكد السوداني أن "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المنطقة، وهو دفع الحكومة لوضع خطط حماية مبكرة للحدود العراقية من خلال تحصينها بطرق تنفذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات فضلا عن الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليميا"، بحسب البيان.
من جهته، أشاد قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بدور العراق في التحالف الدولي، معربا عن شكر التحالف والمجتمع الدولي للخطوة الأمنية الفعّالة باستقبال محتجزي تنظيم داعش، ومؤكدًا استعداد التحالف لتقديم الدعم اللوجستي والفني واستمرار التعاون على أعلى المستويات.
وأعلنت اللجنة العسكرية العراقية العليا، يوم الأحد الماضي، استكمال عملية إخلاء جميع القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الاتحادية بالعراق من مستشاري التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول).
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أن هذه الخطوة تأتي "عد مغادرة الأعداد القليلة المتبقية من المستشارين من قاعدة "عين الأسد" الجوية، ومقر قيادة العمليات المشتركة، لتصبح هذه المواقع تحت الإدارة الكاملة للقوات الأمنية العراقية".
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار
31 ديسمبر 2025, 17:00 GMT
يشار إلى ان بغداد وواشنطن أبرمتا في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، اتفاقا يقضي بتحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عقب سلسلة من جولات الحوار بين الطرفين.
وفي أغسطس/ آب 2025، سُجلت أولى الخطوات العملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي، مع مغادرة أرتال عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار، وأفادت مصادر أمنية في بغداد والأنبار بأن بعض هذه الأرتال ضمّت معدات عسكرية ثقيلة، في دلالة على أن ما جرى يمثل انسحابا فعليا وليس مجرد إعادة انتشار.
