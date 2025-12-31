الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/الجيش-العراقي-في-طريقه-لتسلم-مقر-التحالف-الدولي-في-قاعدة-عين-الأسد-بالأنبار-1108774311.html
الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار
الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار
سبوتنيك عربي
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، اليوم الأربعاء، أن الجيش العراقي سيقوم بتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار خلال الأيام... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T17:00+0000
2025-12-31T17:00+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104390/28/1043902817_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94cf6c4b3ab69bf08948c587a5d71980.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن علاوي أن الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك مع الدول الصديقة يعزز الأمن القومي العراقي.وأكد المسؤول العراقي أنه بعد اتفاق حكومة بلاده مع دول التحالف الدولي على إنهاء مهام التحالف في أيلول/سبتمبر 2024، جرى العمل على تنفيذ ذلك في سبتمبر 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى.وأوضح أن "قواتنا المسلحة العراقية ستقوم بتسلّم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".وأشار إلى أن "ما تقدم يُنهي فصلا كبيرا من مرحلة الحرب على عصابات داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الإرهابية، التي استمرت 11 عاما من التعاون والتنسيق لتحرير المحافظات من دنس الإرهاب، والذي هُزم على يد قواتنا المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي خلال المدة 2014–2017".وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده ستعمل على إكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق بمرحلته الثانية في سبتمبر 2026، بما يخص أربيل".ولفت حسين علاوي إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، كما نعمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".وأفاد المسؤول العراقي بأن هذا الأمر يسهم بدوره في تعزيز نظرية الأمن القومي العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة وزارة الدفاع، خاصة سلاح الجو والدفاع الجوي، وسلاح البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية، فضلا عن مجال الأمن السيبراني.وفي السياق نفسه، أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "قاعدة عين الأسد تشهد انسحابا كاملا وتسليمها إلى قياداتنا الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي".
https://sarabic.ae/20251220/الجيش-العراقي-يؤكد-التنسيق-الوثيق-مع-سوريا-لملاحقة-الإرهابيين-وتبادل-المعلومات-1108387883.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104390/28/1043902817_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_640508f1723355a513dc977d4e24db4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

17:00 GMT 31.12.2025
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Photo / خلية الإعلام الأمني
تابعنا عبر
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، اليوم الأربعاء، أن الجيش العراقي سيقوم بتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار خلال الأيام المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن علاوي أن الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك مع الدول الصديقة يعزز الأمن القومي العراقي.
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
الجيش العراقي يؤكد التنسيق الوثيق مع سوريا لملاحقة الإرهابيين وتبادل المعلومات
20 ديسمبر, 14:30 GMT
وأكد المسؤول العراقي أنه بعد اتفاق حكومة بلاده مع دول التحالف الدولي على إنهاء مهام التحالف في أيلول/سبتمبر 2024، جرى العمل على تنفيذ ذلك في سبتمبر 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى.
وأوضح أن "قواتنا المسلحة العراقية ستقوم بتسلّم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".
وأشار إلى أن "ما تقدم يُنهي فصلا كبيرا من مرحلة الحرب على عصابات داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الإرهابية، التي استمرت 11 عاما من التعاون والتنسيق لتحرير المحافظات من دنس الإرهاب، والذي هُزم على يد قواتنا المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي خلال المدة 2014–2017".
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده ستعمل على إكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق بمرحلته الثانية في سبتمبر 2026، بما يخص أربيل".
ولفت حسين علاوي إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، كما نعمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".
وأفاد المسؤول العراقي بأن هذا الأمر يسهم بدوره في تعزيز نظرية الأمن القومي العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة وزارة الدفاع، خاصة سلاح الجو والدفاع الجوي، وسلاح البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية، فضلا عن مجال الأمن السيبراني.
وفي السياق نفسه، أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "قاعدة عين الأسد تشهد انسحابا كاملا وتسليمها إلى قياداتنا الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала