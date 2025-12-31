https://sarabic.ae/20251231/الجيش-العراقي-في-طريقه-لتسلم-مقر-التحالف-الدولي-في-قاعدة-عين-الأسد-بالأنبار-1108774311.html

الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

الجيش العراقي في طريقه لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، اليوم الأربعاء، أن الجيش العراقي سيقوم بتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار خلال الأيام... 31.12.2025

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن علاوي أن الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك مع الدول الصديقة يعزز الأمن القومي العراقي.وأكد المسؤول العراقي أنه بعد اتفاق حكومة بلاده مع دول التحالف الدولي على إنهاء مهام التحالف في أيلول/سبتمبر 2024، جرى العمل على تنفيذ ذلك في سبتمبر 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى.وأوضح أن "قواتنا المسلحة العراقية ستقوم بتسلّم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".وأشار إلى أن "ما تقدم يُنهي فصلا كبيرا من مرحلة الحرب على عصابات داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) الإرهابية، التي استمرت 11 عاما من التعاون والتنسيق لتحرير المحافظات من دنس الإرهاب، والذي هُزم على يد قواتنا المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي خلال المدة 2014–2017".وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده ستعمل على إكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق بمرحلته الثانية في سبتمبر 2026، بما يخص أربيل".ولفت حسين علاوي إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، كما نعمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".وأفاد المسؤول العراقي بأن هذا الأمر يسهم بدوره في تعزيز نظرية الأمن القومي العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة وزارة الدفاع، خاصة سلاح الجو والدفاع الجوي، وسلاح البحرية العراقية لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية، فضلا عن مجال الأمن السيبراني.وفي السياق نفسه، أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "قاعدة عين الأسد تشهد انسحابا كاملا وتسليمها إلى قياداتنا الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي".

