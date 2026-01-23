برلمانيون مصريون لـ"سبوتنيك": نعمل من أجل التراجع عن قرار رفع الإعفاء الجمركي للهواتف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/برلمانيون-مصريون-لـسبوتنيك-نعمل-من-أجل-التراجع-عن-قرار-رفع-الإعفاء-الجمركي-للهواتف-1109565502.html
برلمانيون مصريون لـ"سبوتنيك": نعمل من أجل التراجع عن قرار رفع الإعفاء الجمركي للهواتف
برلمانيون مصريون لـ"سبوتنيك": نعمل من أجل التراجع عن قرار رفع الإعفاء الجمركي للهواتف
سبوتنيك عربي
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حالة من الجدل والغضب في... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T15:57+0000
2026-01-23T16:13+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
تقارير سبوتنيك
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e8779e4ee802ed0f756e1dfb9dbd3961.jpg
حالة الجدل على مواقع التواصل، شملتها دعوات لعدم تحويل الأموال من الخارج، والتي سجّلت رقما قياسيا العام الماضي تجاوز 37 مليار دولار، الأمر الذي فتح الباب لتساؤلات هامة حول إمكانية تراجع الحكومة عن القرار.من ناحيته، قال البرلماني المصري، مصطفى بكري، إن "القرار اتخذ بشكل متسرع وخاطىء، ولم يراعي الانعكاسات التي تترتب على ذلك من النواحي الاقتصادية والاجتماعية".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يطبّق على كافة المقيمين في مصر، سواء كانوا من المصريين والجنسيات الأخرى، وهو أمر يزعج الكثيرين من الجاليات وغير المصريين".ويقدّر عدد المصريين خارج البلاد بأكثر من 11 مليون، ويعدّون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة عبر تحويلاتهم المالية، إلى أسرهم في الداخل.موقف الغرف التجاريةمن ناحيته، قال رئيس الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن القرار محل دراسة في الوقت، الرهن، وأن الاتحاد يقوم على دراسة القرار من خلال النقاش مع أعضاء الشعبة، ودراسة التأثيرات على النواحي العامة والنواحي الاجتماعية، وكذلك الجوانب الاقتصادية.وتقدّم النائب المصري، مصطفى بكري، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.وأشار بكري إلى أن "الحكومة بدأت اعتبارا من الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 تنفيذ القرار، الذي أنهى السماح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".وحذر بكري من "التأثيرات المحتملة للقرار على العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمصريين بالخارج، وعلى تحويلاتهم النقدية التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية"، مطالبا الحكومة "بتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج وضمان عدم الإضرار بمصالحهم".ضغوط برلمانيةفيما قال عضو مجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن "البرلمان يضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، ومن المقرر أن تعقد جلسة تحضر فيها جميع الأطراف المعنية بالقرار للنقاش حول الأمر".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يتبعه الكثير من الانعكاسات السلبية على المصريين بالخارج وعلى المقيمين في مصر من الجنسيات الأخرى".وشدد على أن "البرلمان مستمر في الضغط والنقاش مع الأطراف المعنية بالقرار للوصول إلى حلول بديلة عن التي تم اتخاذها دون دراسة أبعادها وانعكاساتها".وألغت الحكومة المصرية فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الأربعاء الماضي، في خطوة لدعم التصنيع المحلي، بعد نجاح جذب 15 شركة عالمية لتصنيع هواتفها في البلاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا.
https://sarabic.ae/20250106/شعبة-الاتصالات-في-مصر-منع-تهريب-الهواتف-وحده-لن-يحل-المشكلة-1096524642.html
https://sarabic.ae/20250816/في-لقطة-كوميدية-مصريون-يساعدون-سارق-هواتف-محمولة-على-الهرب-1103817863.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1f/1099101160_141:0:1562:1066_1920x0_80_0_0_f0205fb061666a461b1779704dfa9f78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, الأخبار
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, الأخبار

برلمانيون مصريون لـ"سبوتنيك": نعمل من أجل التراجع عن قرار رفع الإعفاء الجمركي للهواتف

15:57 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 16:13 GMT 23.01.2026)
© Photo / Unsplash/ camilo jimenezهواتف ذكية
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Photo / Unsplash/ camilo jimenez
تابعنا عبر
حصري
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حالة من الجدل والغضب في الشارع المصري.
حالة الجدل على مواقع التواصل، شملتها دعوات لعدم تحويل الأموال من الخارج، والتي سجّلت رقما قياسيا العام الماضي تجاوز 37 مليار دولار، الأمر الذي فتح الباب لتساؤلات هامة حول إمكانية تراجع الحكومة عن القرار.
من ناحيته، قال البرلماني المصري، مصطفى بكري، إن "القرار اتخذ بشكل متسرع وخاطىء، ولم يراعي الانعكاسات التي تترتب على ذلك من النواحي الاقتصادية والاجتماعية".
بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
شعبة الاتصالات في مصر: منع تهريب الهواتف وحده لن يحل المشكلة
6 يناير 2025, 11:08 GMT
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يطبّق على كافة المقيمين في مصر، سواء كانوا من المصريين والجنسيات الأخرى، وهو أمر يزعج الكثيرين من الجاليات وغير المصريين".
ولفت بكري إلى أن "القرار فتح الباب للجماعات المعادية لمصر من أجل التحريض مرة أخرى على الدولة المصرية، وأن الدعوات التي تطالب بعدم تحويل الأموال للداخل تأتي في هذا الإطار".
ويقدّر عدد المصريين خارج البلاد بأكثر من 11 مليون، ويعدّون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة عبر تحويلاتهم المالية، إلى أسرهم في الداخل.
موقف الغرف التجارية
من ناحيته، قال رئيس الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، إن القرار محل دراسة في الوقت، الرهن، وأن الاتحاد يقوم على دراسة القرار من خلال النقاش مع أعضاء الشعبة، ودراسة التأثيرات على النواحي العامة والنواحي الاجتماعية، وكذلك الجوانب الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاتحاد سيبحث التأثيرات من ناحية على المستهلك، وكذلك بالنسبة للمنتج، وأيضا على مستوى التجارة".
وتقدّم النائب المصري، مصطفى بكري، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، بشأن قرار الحكومة إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.
وأشار بكري إلى أن "الحكومة بدأت اعتبارا من الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2026 تنفيذ القرار، الذي أنهى السماح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
وحذر بكري من "التأثيرات المحتملة للقرار على العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمصريين بالخارج، وعلى تحويلاتهم النقدية التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية"، مطالبا الحكومة "بتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومدى دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وخطط تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج وضمان عدم الإضرار بمصالحهم".
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
في لقطة كوميدية... مصريون يساعدون سارق هواتف محمولة على الهرب... فيديو
16 أغسطس 2025, 10:10 GMT
ضغوط برلمانية
فيما قال عضو مجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن "البرلمان يضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، ومن المقرر أن تعقد جلسة تحضر فيها جميع الأطراف المعنية بالقرار للنقاش حول الأمر".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يتبعه الكثير من الانعكاسات السلبية على المصريين بالخارج وعلى المقيمين في مصر من الجنسيات الأخرى".

وأشار إلى أن "تشجيع الصناعات المحلية أو التي تصنع في الداخل تصبح ممكنة من خلال الأسعار التنافسية وليست من خلال رفع الضرائب على القادمة من الخارج، في ظل تساؤلات عن مدى توافر نفس القدرات والجودة للأجهزة التي تُصنّع محليا".

وشدد على أن "البرلمان مستمر في الضغط والنقاش مع الأطراف المعنية بالقرار للوصول إلى حلول بديلة عن التي تم اتخاذها دون دراسة أبعادها وانعكاساتها".
وألغت الحكومة المصرية فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارا من الأربعاء الماضي، في خطوة لدعم التصنيع المحلي، بعد نجاح جذب 15 شركة عالمية لتصنيع هواتفها في البلاد بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала