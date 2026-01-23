https://sarabic.ae/20260123/ترامب-يقر-بصعوبة-ترسيم-الحدود-في-الصراع-الأوكراني-1109543576.html
ترامب يقر بصعوبة ترسيم الحدود في الصراع الأوكراني
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بصعوبة حل قضية ترسيم الحدود في الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن هذا الموضوع "قليل التعقيد" وأنه يمتلك القدرة على تحقيق...
وقال للصحفيين معلقًا على المفاوضات حول إنهاء الصراع: "هناك شوارع، هناك أنهار… مواقع، حدود".وشدد رئيس البيت الأبيض على أن هذا الموضوع، من وجهة نظره، "قليل التعقيد".كما رأى الرئيس الأمريكي أن لديه القدرة على تحقيق تسوية للصراع في أوكرانيا. وقال للصحفيين معلقًا على عمل الإدارة الأمريكية حول التسوية: "لدي القدرة على القيام بمثل هذه الأمور"، مضيفًا: "سنرى إن كنت قادرًا على ذلك".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقًا بأن جميع الأطراف ترغب في إنهاء الصراع في أوكرانيا.وأكدت روسيا مرارًا استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، بما في ذلك مشاركتها في مناقشة خطة السلام المقترحة من الولايات المتحدة، فيما يبقى رغبة النظام في كييف للتوصل إلى اتفاق محل شك. وأشار الكرملين أيضًا إلى أنه حان الوقت للنظام في كييف لبدء التفاوض.
03:21 GMT 23.01.2026
