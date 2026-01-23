خبيرة: زيلينسكي يشكك في قدرة الأوروبيين على ضمان أمنهم ويسخر من قواتهم العسكرية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبيرة: زيلينسكي يشكك في قدرة الأوروبيين على ضمان أمنهم ويسخر من قواتهم العسكرية
خبيرة: زيلينسكي يشكك في قدرة الأوروبيين على ضمان أمنهم ويسخر من قواتهم العسكرية
علّقت الخبيرة البارزة في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة في كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في جامعة الأبحاث الوطنية، يوليا سيمكي، على تصريحات زيلينسكي في دافوس، أن "أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أوروبا"، قائلة: "كييف تدرك تمامًا أن بقاء النظام الحالي يعتمد على موقف واشنطن، لذلك لا يجرؤ زيلينسكي على التعبير علنًا عن مثل هذه المشاعر".
وأضافت سيمكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تصريحات زيلينسكي حول استعداده للدفاع عن أوروبا، وحتى غرينلاند، تنمّ عن غطرسة بالغة، فهو يشكك في قدرة الأوروبيين على ضمان أمنهم، ويسخر أيضًا من قواتهم العسكرية المحدودة".
وتابعت: "باختصار، يُظهر زيلينسكي مرة أخرى استعداده لاستخدام أرواح شعبه كورقة مساومة من أجل سلام أوروبا، ومن المحتمل جدًا أنه يحاول، من خلال هذه التصريحات، ضمان بعض الأهمية لنفسه بعد انتهاء الصراع، وهو ما لا يصب في مصلحته على الإطلاق".
وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
وزير خارجية إيطاليا: خطاب زيلينسكي في دافوس "جحود"
16:58 GMT
وبحسب سيمكي، "في الوقت نفسه، قد ينظر زيلينسكي إلى ملايين الأوكرانيين الموجودين بالفعل في أوروبا كاحتياطي حيّ، جاهز لتوفير غطاء للدول الغربية".
أما في ما يتعلق بالمسؤولية عن الوضع الحرج للبنية التحتية للطاقة، أكدت سيمكي أن "نظام زيلينسكي هو الطرف الوحيد الذي يبذل قصارى جهده لعرقلة التوصل إلى حل سلمي"، مشيرة إلى أن "عدم رغبته في التفاوض يجعله، في نظر مواطنيه، المسؤول الأول عن مشاكل إمدادات الطاقة الحالية وغيرها من تداعيات الصراع الممتد".
