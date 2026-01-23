https://sarabic.ae/20260123/قيادي-في-الحزب-الشيوعي-الأردني-النجاحات-العسكرية-الروسية-تنعكس-على-المفاوضات-بشكل-مباشر-1109559787.html
قيادي في الحزب الشيوعي الأردني: النجاحات العسكرية الروسية تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر
تطرق عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني من عمان، السيد نضال مضية، إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الرئاسي ستيف
2026-01-23T12:27+0000
2026-01-23T12:27+0000
2026-01-23T12:27+0000
واعتبر مضية أن "الجهود متواصلة وهناك سيطرة على مزيد من المدن بما في ذلك المدن الاستراتيجية من قبل القوات الروسية، لذلك يوجد مساران، الأول المفاوضات السلمية والدبلوماسية والثاني مسار العملية العسكرية الخاصة المتواصلة".وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى مضية أن "ما جرى هذه الليلة في موسكو، يعد بمثابة مواصلة المباحثات التي تمت في فترات سابقة، وخاصة اللقاءات التي تمت في "دافوس"، لافتا إلى أن "النجاحات التي يحققها الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر".ولفت إلى أن "أوروبا لا تريد لزيلينسكي أن يخسر هذا الصراع تماماً"، كاشفا عن "معلومات تؤكد وتشير بأن زيلينسكي الآن ليس جاهزا لكنه يبدي بعض المرونة نتيجة للضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارة ترامب، وقد يتم التوصل في شهر حزيران إلى تسوية"، مضيفا: "لكن أوروبا، خاصة بريطانيا فرنسا ألمانيا، سوف تماطل، بانتظار اقتراب موعد الانتخابات النصفية للانتخابات الأمريكية والتي من المتوقع أن يحقق فيها الحزب الديمقراطي أفضلية". وشدد مضية على أن "زيلينسكي هو الطرف الأضعف الذي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل منه على تنازلات ملموسة عبر الضغط عليه، لأن الضغوط على روسيا لن تجدي نفعا".وعن المباحثات الأمريكية الأوروبية في "دافوس"، علّق مضية: "الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لديها محاولات من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المصالح الأوروبية والمتطلبات الروسية، وبالتالي هناك مباحثات من أجل إجبار أوروبا على أن تلتزم بالتصور الأمريكي للتسوية لكن أوروبا لها مصالحها".وختم: "باعتقاد أوروبا أنه إذا لحقت بزيلينسكي هزيمة ساحقة في أوكرانيا، هذا يعني أن الهزيمة أيضاً ستنسحب على أوروبا الغربية وخاصة على بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لذلك تحاول أن تتجنب هذا المصير".الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
تطرق عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني من عمان، السيد نضال مضية، إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، للبحث في التسوية الأوكرانية.
واعتبر مضية أن "الجهود متواصلة وهناك سيطرة على مزيد من المدن بما في ذلك المدن الاستراتيجية من قبل القوات الروسية، لذلك يوجد مساران، الأول المفاوضات السلمية والدبلوماسية والثاني مسار العملية العسكرية الخاصة المتواصلة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى مضية أن "ما جرى هذه الليلة في موسكو، يعد بمثابة مواصلة المباحثات التي تمت في فترات سابقة، وخاصة اللقاءات التي تمت في "دافوس"، لافتا إلى أن "النجاحات التي يحققها الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر".
وأوضح مضية: "عند الجانب الأمريكي هناك شبه ثقة أن روسيا مصممة على استعادة مصالحها كاملة وهي بصدد تحقيق نجاحات عسكرية ملموسة، كما أن الإدارة الأمريكية معنية بإيصال المباحثات إلى خواتيمها، لأنها تخشى أن يضع هذا التقدم روسيا في موقع تفاوض أفضل على مستقبل أوكرانيا وعلى مستقبل المعادن الثمينة في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن "أوروبا لا تريد لزيلينسكي أن يخسر هذا الصراع تماماً"، كاشفا عن "معلومات تؤكد وتشير بأن زيلينسكي الآن ليس جاهزا لكنه يبدي بعض المرونة نتيجة للضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارة ترامب، وقد يتم التوصل في شهر حزيران إلى تسوية"، مضيفا: "لكن أوروبا، خاصة بريطانيا فرنسا ألمانيا، سوف تماطل، بانتظار اقتراب موعد الانتخابات النصفية للانتخابات الأمريكية والتي من المتوقع أن يحقق فيها الحزب الديمقراطي أفضلية".
وشدد مضية على أن "زيلينسكي هو الطرف الأضعف الذي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل منه على تنازلات ملموسة عبر الضغط عليه، لأن الضغوط على روسيا لن تجدي نفعا".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك تحسين للعلاقات مع روسيا للحصول على مكاسب في مجال آخر وهو مجال الاقتصاد والاستثمارات.
وعن المباحثات الأمريكية الأوروبية في "دافوس"، علّق مضية: "الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لديها محاولات من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المصالح الأوروبية والمتطلبات الروسية، وبالتالي هناك مباحثات من أجل إجبار أوروبا على أن تلتزم بالتصور الأمريكي للتسوية لكن أوروبا لها مصالحها".
وختم: "باعتقاد أوروبا أنه إذا لحقت بزيلينسكي هزيمة ساحقة في أوكرانيا، هذا يعني أن الهزيمة أيضاً ستنسحب على أوروبا الغربية وخاصة على بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لذلك تحاول أن تتجنب هذا المصير".