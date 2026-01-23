قيادي في الحزب الشيوعي الأردني: النجاحات العسكرية الروسية تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قيادي في الحزب الشيوعي الأردني: النجاحات العسكرية الروسية تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر
قيادي في الحزب الشيوعي الأردني: النجاحات العسكرية الروسية تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر

12:27 GMT 23.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات "المركزي" بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات المركزي بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
تطرق عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني من عمان، السيد نضال مضية، إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الوفد الأمريكي بقيادة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، للبحث في التسوية الأوكرانية.
واعتبر مضية أن "الجهود متواصلة وهناك سيطرة على مزيد من المدن بما في ذلك المدن الاستراتيجية من قبل القوات الروسية، لذلك يوجد مساران، الأول المفاوضات السلمية والدبلوماسية والثاني مسار العملية العسكرية الخاصة المتواصلة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى مضية أن "ما جرى هذه الليلة في موسكو، يعد بمثابة مواصلة المباحثات التي تمت في فترات سابقة، وخاصة اللقاءات التي تمت في "دافوس"، لافتا إلى أن "النجاحات التي يحققها الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة تنعكس على المفاوضات بشكل مباشر".

وأوضح مضية: "عند الجانب الأمريكي هناك شبه ثقة أن روسيا مصممة على استعادة مصالحها كاملة وهي بصدد تحقيق نجاحات عسكرية ملموسة، كما أن الإدارة الأمريكية معنية بإيصال المباحثات إلى خواتيمها، لأنها تخشى أن يضع هذا التقدم روسيا في موقع تفاوض أفضل على مستقبل أوكرانيا وعلى مستقبل المعادن الثمينة في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن "أوروبا لا تريد لزيلينسكي أن يخسر هذا الصراع تماماً"، كاشفا عن "معلومات تؤكد وتشير بأن زيلينسكي الآن ليس جاهزا لكنه يبدي بعض المرونة نتيجة للضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارة ترامب، وقد يتم التوصل في شهر حزيران إلى تسوية"، مضيفا: "لكن أوروبا، خاصة بريطانيا فرنسا ألمانيا، سوف تماطل، بانتظار اقتراب موعد الانتخابات النصفية للانتخابات الأمريكية والتي من المتوقع أن يحقق فيها الحزب الديمقراطي أفضلية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجريان محادثات في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
متحدث باسم حركة "فتح": وجود روسيا ضمانة لـ"مجلس السلام" في غزة
أمس, 19:48 GMT
وشدد مضية على أن "زيلينسكي هو الطرف الأضعف الذي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل منه على تنازلات ملموسة عبر الضغط عليه، لأن الضغوط على روسيا لن تجدي نفعا".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك تحسين للعلاقات مع روسيا للحصول على مكاسب في مجال آخر وهو مجال الاقتصاد والاستثمارات.
وعن المباحثات الأمريكية الأوروبية في "دافوس"، علّق مضية: "الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لديها محاولات من أجل تحقيق نوع من التوازن بين المصالح الأوروبية والمتطلبات الروسية، وبالتالي هناك مباحثات من أجل إجبار أوروبا على أن تلتزم بالتصور الأمريكي للتسوية لكن أوروبا لها مصالحها".
وختم: "باعتقاد أوروبا أنه إذا لحقت بزيلينسكي هزيمة ساحقة في أوكرانيا، هذا يعني أن الهزيمة أيضاً ستنسحب على أوروبا الغربية وخاصة على بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لذلك تحاول أن تتجنب هذا المصير".
الكرملين: الوفد الروسي المفاوض في أبو ظبي تلقى تعليمات من بوتين
