وزارة العدل السورية تعلن أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء "الأقطان" في الرقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزارة العدل السورية تعلن أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء "الأقطان" في الرقة
وزارة العدل السورية تعلن أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء "الأقطان" في الرقة
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء سجن "الأقطان" في الرقة وحقوقهم بعد استلامه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقالت وزارة العدل السورية في بيان نشرته على تلغرام: "نؤكد أنه يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء".كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية خاصة لمراجعة ملفات السجناء تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيدُا للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة وسيادة القانون".وذكرت الوزارة في البيان أنه "بعد انتهاء عملية تسليم سجن الأقطان في محافظة الرقة وخروج عناصر ميليشيا قسد منه، تم استلام السجن أصولًا من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها استلمت سجن الأقطان في الرقة والذي كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية قسد وتحتجز فيه مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.وفي بيان نشرته على "تلغرام"، قالت الداخلية السورية: "تسلّمت إدارة السجون والإصلاحيات في وزارة الداخلية، مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد".وأضاف البيان: "باشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين".وأشار البيان إلى تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.وأكدت الداخلية السورية في بيانها "التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار".وبعد منتصف ليلة الخميس-الجمعة، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري للوكالة الرسمية للأنباء، أنه تم نقل عناصر تنظيم "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.وفي 18 كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقًا من 14 بندًا بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل وتسلّم الحكومة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها من قبل القوات النظامية بهدف إعادة الموارد إلى خزينة الدولة.وتشمل بنود الاتفاق أيضًا انتقال مسؤولية ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، والقوات المكلفة بحمايتها، إلى الحكومة السورية، التي تتولى الإشراف القانوني والأمني الكامل عليها.وعلى الرغم من توقيع الاتفاق، لم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين وحال هذا الاتفاق كالاتفاقين السابقين اللذان وقعهما الطرفين في 10 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، حيث تواجه الاتفاقات الكثير من التحديات لتنفيذها مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أن "اتفاق مارس" الذي وقعته "قسد" مع الحكومة السورية في 10 آذار/مارس 2025، يجب أن يكون أساسًا لسوريا الجديدة.
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء سجن "الأقطان" في الرقة وحقوقهم بعد استلامه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقالت وزارة العدل السورية في بيان نشرته على تلغرام: "نؤكد أنه يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء".
كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية خاصة لمراجعة ملفات السجناء تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيدُا للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة وسيادة القانون".
وأضاف البيان أن هذه اللجان بدأت عملها فورًا، مشيرًا إلى أن السلطات ستواصل متابعة الملف "بكل مسؤولية وشفافية"، ومطمئنة أهالي السجناء إلى أن الإجراءات الجارية تهدف إلى "تحقيق العدالة وصون الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية".
وذكرت الوزارة في البيان أنه "بعد انتهاء عملية تسليم سجن الأقطان في محافظة الرقة وخروج عناصر ميليشيا قسد منه، تم استلام السجن أصولًا من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها استلمت سجن الأقطان في الرقة والذي كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية قسد وتحتجز فيه مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.
وفي بيان نشرته على "تلغرام"، قالت الداخلية السورية: "تسلّمت إدارة السجون والإصلاحيات في وزارة الداخلية، مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد".
وأضاف البيان: "باشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين".
وأشار البيان إلى تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.
وأكدت الداخلية السورية في بيانها "التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار".
وبعد منتصف ليلة الخميس-الجمعة، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري للوكالة الرسمية للأنباء، أنه تم نقل عناصر تنظيم "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.
وأوضحت الهيئة أن "هذه الخطوة هي الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني/يناير، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته".
وفي 18 كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقًا من 14 بندًا بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل وتسلّم الحكومة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها من قبل القوات النظامية بهدف إعادة الموارد إلى خزينة الدولة.
وتشمل بنود الاتفاق أيضًا انتقال مسؤولية ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، والقوات المكلفة بحمايتها، إلى الحكومة السورية، التي تتولى الإشراف القانوني والأمني الكامل عليها.
وعلى الرغم من توقيع الاتفاق، لم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين وحال هذا الاتفاق كالاتفاقين السابقين اللذان وقعهما الطرفين في 10 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، حيث تواجه الاتفاقات الكثير من التحديات لتنفيذها مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.
ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أن "اتفاق مارس" الذي وقعته "قسد" مع الحكومة السورية في 10 آذار/مارس 2025، يجب أن يكون أساسًا لسوريا الجديدة.
