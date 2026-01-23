https://sarabic.ae/20260123/وزارة-العدل-السورية-تعلن-أنها-باشرت-إجراءات-لضمان-سلامة-سجناء-الأقطان-في-الرقة-1109567761.html

وزارة العدل السورية تعلن أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء "الأقطان" في الرقة

وزارة العدل السورية تعلن أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء "الأقطان" في الرقة

أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، أنها باشرت إجراءات لضمان سلامة سجناء سجن "الأقطان" في الرقة وحقوقهم بعد استلامه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد". 23.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت وزارة العدل السورية في بيان نشرته على تلغرام: "نؤكد أنه يجري الاطمئنان على سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، بما في ذلك تأمين الطعام والمياه والدواء".كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجان قضائية خاصة لمراجعة ملفات السجناء تتولى دراسة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ومراجعة ملفاتهم بدقة، تمهيدُا للبت فيها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة وسيادة القانون".وذكرت الوزارة في البيان أنه "بعد انتهاء عملية تسليم سجن الأقطان في محافظة الرقة وخروج عناصر ميليشيا قسد منه، تم استلام السجن أصولًا من قبل الجهات الأمنية المختصة، وذلك في إطار بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات إلى عملها وفق أحكام القانون".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها استلمت سجن الأقطان في الرقة والذي كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية قسد وتحتجز فيه مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.وفي بيان نشرته على "تلغرام"، قالت الداخلية السورية: "تسلّمت إدارة السجون والإصلاحيات في وزارة الداخلية، مؤخراً، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد".وأضاف البيان: "باشرت الإدارة فوراً بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، بما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين".وأشار البيان إلى تشكيل فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.وأكدت الداخلية السورية في بيانها "التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار".وبعد منتصف ليلة الخميس-الجمعة، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري للوكالة الرسمية للأنباء، أنه تم نقل عناصر تنظيم "قسد" من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرق حلب.وفي 18 كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اتفاقًا من 14 بندًا بينهم وقف إطلاق النار والاندماج الكامل وتسلّم الحكومة جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها من قبل القوات النظامية بهدف إعادة الموارد إلى خزينة الدولة.وتشمل بنود الاتفاق أيضًا انتقال مسؤولية ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، والقوات المكلفة بحمايتها، إلى الحكومة السورية، التي تتولى الإشراف القانوني والأمني الكامل عليها.وعلى الرغم من توقيع الاتفاق، لم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين وحال هذا الاتفاق كالاتفاقين السابقين اللذان وقعهما الطرفين في 10 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل، حيث تواجه الاتفاقات الكثير من التحديات لتنفيذها مثل الخلافات حول اللامركزية وآلية الدمج في الجيش، وسط تبادل الاتهامات بين "قسد" والحكومة السورية بتعطيل التنفيذ.ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أن "اتفاق مارس" الذي وقعته "قسد" مع الحكومة السورية في 10 آذار/مارس 2025، يجب أن يكون أساسًا لسوريا الجديدة.

