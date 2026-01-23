"الطاقة الذرية" تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/الطاقة-الذرية-تعتزم-العودة-إلى-سوريا-لتفقد-منشأة-متضررة-1109551578.html
"الطاقة الذرية" تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة
"الطاقة الذرية" تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة، لكن الاضطرابات في شمال شرق البلاد تؤخر المهمة. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T08:30+0000
2026-01-23T08:30+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101316951_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_b831a5ec0a250c22f8d6f7eabadd1e9b.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات غروسي جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مؤكدا أننا "نهدف إلى العودة إلى دير الزور في أسرع وقت ممكن".وأضاف أنه "سيكون من المهم توضيح وضع المواد النووية حتى نتمكن من شطب سوريا من قائمة الدول التي تتطلب عناية خاصة".وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه "لا يرى حاليا أي دليل على قيام أي دولة في الشرق الأوسط بتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل من إيران وسوريا عن كثب".وقال غروسي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع بمساعدة السلطات السورية، تبديد المخاوف بشأن النشاط النووي السابق في غضون بضعة أشهر.ويشار إلى أنه في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، وقعّت سوريا مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان.وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني: "وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوقع مذكرة تفاهم مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و "أشعة الأمل" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية".ذكرت الخارجية السورية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة دمشق.وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد غروسي التزام الوكالة بدعم سوريا في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة، بالإضافة إلى تطبيقات سلمية أخرى تتماشى مع التطورات الحديثة.
https://sarabic.ae/20220609/ممثل-سوريا-لدى-وكالة-الطاقة-الذرية-دمشق-مستمرة-بالتنسيق-واحترام-القوانين-الدولية-1063337178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101316951_225:0:1184:719_1920x0_80_0_0_061e493be8bc652c097babe61ad63999.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

"الطاقة الذرية" تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة

08:30 GMT 23.01.2026
© Photo / SANA سوريا توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة الذرية للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة الذرية للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Photo / SANA
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تعتزم العودة إلى سوريا لتفقد منشأة متضررة، لكن الاضطرابات في شمال شرق البلاد تؤخر المهمة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات غروسي جاءت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مؤكدا أننا "نهدف إلى العودة إلى دير الزور في أسرع وقت ممكن".
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
ممثل سوريا لدى وكالة الطاقة الذرية: دمشق مستمرة بالتنسيق واحترام القوانين الدولية
9 يونيو 2022, 13:23 GMT
وأضاف أنه "سيكون من المهم توضيح وضع المواد النووية حتى نتمكن من شطب سوريا من قائمة الدول التي تتطلب عناية خاصة".
وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه "لا يرى حاليا أي دليل على قيام أي دولة في الشرق الأوسط بتطوير أسلحة نووية. ومع ذلك، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل من إيران وسوريا عن كثب".
وقال غروسي، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع بمساعدة السلطات السورية، تبديد المخاوف بشأن النشاط النووي السابق في غضون بضعة أشهر.
ويشار إلى أنه في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، وقعّت سوريا مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني: "وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوقع مذكرة تفاهم مع رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و "أشعة الأمل" التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ذكرت الخارجية السورية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التقى مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد غروسي التزام الوكالة بدعم سوريا في مجالات حيوية مثل الطب والزراعة، بالإضافة إلى تطبيقات سلمية أخرى تتماشى مع التطورات الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала