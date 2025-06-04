https://sarabic.ae/20250604/زيارة-مثمرة-سوريا-تكشف-عن-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-مع-قطر--1101296047.html

"زيارة مثمرة"... سوريا تكشف عن أبرز الاتفاقيات الموقعة مع قطر

"زيارة مثمرة"... سوريا تكشف عن أبرز الاتفاقيات الموقعة مع قطر

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن زيارة الوفد الوزاري رفيع المستوى إلى دولة قطر أثمرت عن مجموعة من التفاهمات لدعم سوريا في مختلف القطاعات، وفتح آفاق... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T09:37+0000

2025-06-04T09:37+0000

2025-06-04T09:37+0000

أخبار سوريا اليوم

قطر

علاقات التعاون الثنائي

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الشيباني قوله خلال مؤتمر صحفي، في مطار دمشق الدولي بعد عودته من الدوحة: "ما تحقق خلال الزيارة يشكل خطوة واقعية نحو تعزيز العمل المشترك على أسس جديدة، أساسها الحوار والاحترام والتعاون والمصالح المتبادلة".وأوضح الشيباني أن اللقاءات مع الجانب القطري التي جرت في الدوحة، ناقشت "سبل توسيع التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعليم العالي والجانب التنموي وغيرها".وكشف الشيباني عن اتفاق مع الجانب القطري "لتجهيز 3 مستشفيات سورية، وبناء مستشفى حديث بالتعاون مع وزارة الصحة القطرية، إلى جانب دعم القطاع الصحي وتطوير صناعة الأدوية".كما أشار إلى "عقد اتفاق على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز"، لافتا إلى أن "قطر ستقدم دعما فنيا لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا".وفي قطاع المصارف، قال الشيباني: "البنوك القطرية ستقدم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك السورية بالريال القطري، مما سيسهم في ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي".وكانت أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، السبت الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، في إطار جهودهما المستمرة لدعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.وقالتا في بيان مشترك لهما إن "هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار"، وبيّنت الدولتان أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

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أخبار سوريا اليوم, قطر, علاقات التعاون الثنائي, العالم العربي