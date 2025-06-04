"زيارة مثمرة"... سوريا تكشف عن أبرز الاتفاقيات الموقعة مع قطر
© Photo / sanaسوريا تكشف عن أبرز الاتفاقيات الموقعة مع قطر
© Photo / sana
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أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن زيارة الوفد الوزاري رفيع المستوى إلى دولة قطر أثمرت عن مجموعة من التفاهمات لدعم سوريا في مختلف القطاعات، وفتح آفاق التعاون والاستثمار فيها في مجالات الطاقة والمصارف والتعاون الاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الشيباني قوله خلال مؤتمر صحفي، في مطار دمشق الدولي بعد عودته من الدوحة: "ما تحقق خلال الزيارة يشكل خطوة واقعية نحو تعزيز العمل المشترك على أسس جديدة، أساسها الحوار والاحترام والتعاون والمصالح المتبادلة".
وأضاف: "جاءت الزيارة إلى قطر في إطار سياسة الانفتاح الإيجابي لسوريا الجديدة"، مبينا أنها "ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".
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وأوضح الشيباني أن اللقاءات مع الجانب القطري التي جرت في الدوحة، ناقشت "سبل توسيع التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعليم العالي والجانب التنموي وغيرها".
وإذ أعلن عن "اتفاقية لتعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في دعم القطاع المصرفي السوري"، أعرب عن شكره لدولة قطر والمملكة العربية السعودية على "منحة الرواتب المقدمة لسوريا".
وكشف الشيباني عن اتفاق مع الجانب القطري "لتجهيز 3 مستشفيات سورية، وبناء مستشفى حديث بالتعاون مع وزارة الصحة القطرية، إلى جانب دعم القطاع الصحي وتطوير صناعة الأدوية".
كما أشار إلى "عقد اتفاق على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز"، لافتا إلى أن "قطر ستقدم دعما فنيا لجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا".
وأضاف: "اتفقنا أيضا على عقد لقاءات مع رجال الأعمال القطريين لبحث فرص الاستثمار في سوريا، مع إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة لتصبح منصة استثمارية رئيسية".
وفي قطاع المصارف، قال الشيباني: "البنوك القطرية ستقدم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك السورية بالريال القطري، مما سيسهم في ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي".
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وأكد الشيباني أن "هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات السورية القطرية على أسس جديدة، أساسها الحوار والاحترام والتعاون والمصالح المتبادلة"، مبينا أن "سوريا اليوم وكما قلنا مراراً تمد يدها بوضوح لكل من يريد شراكة حقيقية في الاستقرار والإعمار".
وكانت أعلنت قطر والمملكة العربية السعودية، السبت الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر، في إطار جهودهما المستمرة لدعم وتعزيز تعافي الاقتصاد السوري.
وقالتا في بيان مشترك لهما إن "هذا الدعم يأتي امتدادا لمساهمة سابقة للدولتين في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار"، وبيّنت الدولتان أن "هذه المبادرة تعكس حرصهما على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية بين شعوب الدول الثلاث"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".