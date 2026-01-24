https://sarabic.ae/20260124/أردوغان-سوريا-تشهد-تحسنا-متسارعا-والمنطقة-ستستفيد-من-وحدتها-وقوتها-1109588694.html

أردوغان: سوريا تشهد تحسنا متسارعا والمنطقة ستستفيد من وحدتها وقوتها

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الأوضاع في سوريا تشهد تحسنًا ملحوظًا وبوتيرة سريعة، مؤكدًا أن ذلك يتم بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

وأضاف أردوغان، في تصريحات له، أن الجهود الجارية في المنطقة تركز على تجفيف جميع أشكال الإرهاب، مشددًا على أن محاربة التنظيمات الإرهابية تمثل أولوية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي، حسب وكالة "الأناضول" التركية. وأوضح الرئيس التركي أن المنطقة بأكملها ستجني فوائد كبيرة كلما كانت سوريا قوية وموحدة، معتبرًا أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن الشرق الأوسط. وحذر أردوغان من أن التوترات القائمة على أسس قومية أو مذهبية لا تجلب للمنطقة سوى الألم والمعاناة، داعيًا إلى تجاوز الانقسامات وتعزيز التعايش والتفاهم بين شعوب المنطقة. وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، ضمن إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار وضمان الاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري. وجاء الاتفاق بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية، ويتضمن دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، مع التزام "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق شمال شرقي سوريا. وينص الاتفاق على التزام قيادة "قسد" بعدم دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، وتسليم محافظتي الرقة ودير الزور للحكومة السورية إداريا وعسكريا فورا، والانسحاب إلى شرق نهر الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار. كما يشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات، ودمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، وتسليم الحكومة المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة. وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي لتعيين محافظ الحسكة لضمان التمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من سكان المدينة مع الإبقاء على شرطة محلية تابعة إدارياً لوزارة الداخلية. وتضمن الاتفاق دمج إدارة سجناء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) والمخيمات ضمن هيكل الحكومة، مع اعتماد مرشحين من "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن.

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم