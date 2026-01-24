https://sarabic.ae/20260124/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يوقع-وثيقة-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1109591218.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
أوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لديه وثيقة موقعة بالفعل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر، مؤكدا أنه يمكن... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T14:06+0000
2026-01-24T14:06+0000
2026-01-24T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان في كلمة خلال فعالية بمدينة كابوشفار المجرية: "هناك حاليا وثيقة موقعة تنص على إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر، لذا فإن أوروبا ليست بصدد الذهاب إلى الحرب وإنما ذهبت بالفعل. إنها في حرب بالفعل. السؤال الوحيد هو متى ستؤثر التداعيات على حياتنا".وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.ووصفت الوزارة التصريحات حول احتمال نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارا ويبدأ بالتفاوض، مشيرا إلى أن مساحة حرية القرار أمام كييف تتقلص مع العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وأن هذا يمثل ضغوطًا على النظام في كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع بالنسبة لكييف بلا جدوى وخطير.
https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-الاتصالات-حول-أوكرانيا-مستمرة-على-مستويات-مختلفة-1109575411.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لديه وثيقة موقعة بالفعل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر، مؤكدا أنه يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي عمليا "ذهب إلى الحرب".
وقال أوربان في كلمة خلال فعالية بمدينة كابوشفار المجرية: "هناك حاليا وثيقة موقعة تنص على إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر، لذا فإن أوروبا ليست بصدد الذهاب إلى الحرب وإنما ذهبت بالفعل. إنها في حرب بالفعل. السؤال الوحيد هو متى ستؤثر التداعيات على حياتنا".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن القادة الأوروبيين يدرسون بجدية بدء حرب مع روسيا بحلول عام 2030، وأن على المجر أن تحاول تجنب التورط فيها.
وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"
، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.
ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا ويهدد بتصعيد حاد.
ووصفت الوزارة التصريحات حول احتمال نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارا ويبدأ بالتفاوض، مشيرا إلى أن مساحة حرية القرار أمام كييف تتقلص مع العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وأن هذا يمثل ضغوطًا على النظام في كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع بالنسبة لكييف بلا جدوى وخطير.