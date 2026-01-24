https://sarabic.ae/20260124/البنتاغون-القوات-النووية-لكوريا-الديمقراطية-تتطور-وتشكل-تهديدا-للأراضي-الأمريكية-1109574971.html
"البنتاغون": القوات النووية لكوريا الديمقراطية تتطور وتشكل تهديدا للأراضي الأمريكية
"البنتاغون": القوات النووية لكوريا الديمقراطية تتطور وتشكل تهديدا للأراضي الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاغون، اليوم السبت، أن القوات النووية لكوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية، فيما... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T01:22+0000
2026-01-24T01:22+0000
2026-01-24T01:22+0000
البنتاغون الأمريكي
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_0:126:2501:1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968.jpg
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "القوات النووية لكوريا الشمالية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية. هذه القوات تنمو من حيث الحجم والكفاءة، مما يمثل خطرًا نوويًا واضحًا ومباشرًا على الأراضي الأمريكية".وأكدت الوثيقة أن القوات الصاروخية لكوريا الديمقراطية قادرة على ضرب أهداف في كوريا الجنوبية واليابان بأسلحة تقليدية ونووية."دور أكثر محدودية"كما أفادت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع "دورًا أكثر محدودية" لها في ردع كوريا الشمالية، مع تحويل جزء أكبر من المسؤولية إلى كوريا الجنوبية.وجاء في الوثيقة: "كوريا الجنوبية قادرة على تولي المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم لكنه أكثر محدودية".وأضافت الوثيقة: "هذا التحول في توازن المسؤوليات يتوافق مع مصالح أمريكا في تحديث وضع القوات الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية".وكان زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد وصف في وقت سابق، تعزيز الردع النووي للبلاد بأنه أولوية استراتيجية حاسمة، وأنها تأتي بسبب "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المختلفة".ويذكر أن كوريا الديمقراطية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ "هواسال" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم. تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.
https://sarabic.ae/20260118/كوريا-الجنوبية-تنشر-صاروخا-باليستيا-لـمواجهة-تهديدات-نووية-1109358995.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_106:0:2365:1694_1920x0_80_0_0_5e90d3cfb657d36f994fede4ff00a803.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
البنتاغون الأمريكي, كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
"البنتاغون": القوات النووية لكوريا الديمقراطية تتطور وتشكل تهديدا للأراضي الأمريكية
أفادت الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاغون، اليوم السبت، أن القوات النووية لكوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية، فيما يتوقع البنتاغون دورًا أكثر محدودية للولايات المتحدة في الردع، مع تحمل كوريا الجنوبية المسؤولية الأساسية.
وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاغون: "القوات النووية لكوريا الشمالية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية. هذه القوات تنمو من حيث الحجم والكفاءة، مما يمثل خطرًا نوويًا واضحًا ومباشرًا على الأراضي الأمريكية".
وأكدت الوثيقة أن القوات الصاروخية لكوريا الديمقراطية قادرة على ضرب أهداف في كوريا الجنوبية واليابان بأسلحة تقليدية ونووية.
كما أفادت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع "دورًا أكثر محدودية" لها في ردع كوريا الشمالية، مع تحويل جزء أكبر من المسؤولية إلى كوريا الجنوبية.
وجاء في الوثيقة: "كوريا الجنوبية قادرة على تولي المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم لكنه أكثر محدودية".
وأضافت الوثيقة: "هذا التحول في توازن المسؤوليات يتوافق مع مصالح أمريكا في تحديث وضع القوات الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية".
وكان زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد وصف في وقت سابق، تعزيز الردع النووي للبلاد بأنه أولوية استراتيجية حاسمة، وأنها تأتي بسبب "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والظروف الدولية المختلفة".
ويذكر أن كوريا الديمقراطية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة (مثل سلسلة صواريخ "هواسال" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم. تم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية (غواصات/سفن) وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية.