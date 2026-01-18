https://sarabic.ae/20260118/كوريا-الجنوبية-تنشر-صاروخا-باليستيا-لـمواجهة-تهديدات-نووية-1109358995.html

كوريا الجنوبية تنشر صاروخا باليستيا لـ"مواجهة تهديدات نووية"

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الكوري الجنوبي بدأ بنشر صاروخ "هيونمو - 5" الباليستي، في حين دعا وزير دفاع البلاد، آن غيو باك، إلى "موازنة الترهيب"... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

ويُعرف هذا الصاروخ أرض - أرض بأنه مصمم لضرب المخابئ تحت الأرض، ويعد عنصرا أساسيا في خطة كوريا الجنوبية لردع أي هجوم نووي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ودعا وزير الدفاع في سيئول، آن غيو باك، آن إلى تعزيز كبير في ترسانة كوريا الجنوبية الهجومية، ردا على التهديدات النووية.وقال آن في مقابلة مع الوكالة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025: "بما أن كوريا الجنوبية لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية لكونها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فأنا أؤمن إيمانا راسخا بضرورة امتلاكنا عددا كبيرا من صواريخ "هيونمو - 5" لتحقيق توازن في ردع الإرهاب".وأشار إلى أن الإنتاج الضخم للصاروخ بدأ بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.وعرضت كوريا الجنوبية صاروخ "هيونمو - 5" علنا لأول مرة في احتفال بيوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية عام 2023، إلا أن التفاصيل ظلت سرية إلى حد كبير، نظرا لحساسيتها الاستراتيجية، بحسب "يونهاب".ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لنشر ما يصل إلى مئات الصواريخ المتطورة، بما في ذلك "هيونمو - 5"، إلى جانب نسخ مطورة قيد التطوير حاليا، بحسب مزاعم الوكالة الكورية.وبدأ نشر هذه الصواريخ أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل خلال فترة رئاسة، لي جاي ميونغ، التي تنتهي ولايته في يونيو/ حزيران 2030.

