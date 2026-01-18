كوريا الجنوبية تنشر صاروخا باليستيا لـ"مواجهة تهديدات نووية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كوريا الجنوبية تنشر صاروخا باليستيا لـ"مواجهة تهديدات نووية"
كوريا الجنوبية تنشر صاروخا باليستيا لـ"مواجهة تهديدات نووية"

10:26 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 10:27 GMT 18.01.2026)
© AP Photo / South Korea Defense Ministryكوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي "Hyunmoo II"، 4 سبتمبر/ أيلول 2017
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الكوري الجنوبي بدأ بنشر صاروخ "هيونمو - 5" الباليستي، في حين دعا وزير دفاع البلاد، آن غيو باك، إلى "موازنة الترهيب" لمواجهة أي تهديد نووي، بحسب تعبيره.
ويُعرف هذا الصاروخ أرض - أرض بأنه مصمم لضرب المخابئ تحت الأرض، ويعد عنصرا أساسيا في خطة كوريا الجنوبية لردع أي هجوم نووي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ودعا وزير الدفاع في سيئول، آن غيو باك، آن إلى تعزيز كبير في ترسانة كوريا الجنوبية الهجومية، ردا على التهديدات النووية.
الجيش الكوري الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
كوريا الديمقراطية تتهم جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة وتحذرها من "دفع الثمن"
11 يناير, 05:29 GMT
وقال آن في مقابلة مع الوكالة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025: "بما أن كوريا الجنوبية لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية لكونها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فأنا أؤمن إيمانا راسخا بضرورة امتلاكنا عددا كبيرا من صواريخ "هيونمو - 5" لتحقيق توازن في ردع الإرهاب".
وأشار إلى أن الإنتاج الضخم للصاروخ بدأ بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
كوريا الجنوبية تنفي اختراق طائرات مسيرة تابعة لها لأجواء بيونغ يانغ
10 يناير, 11:40 GMT
وعرضت كوريا الجنوبية صاروخ "هيونمو - 5" علنا لأول مرة في احتفال بيوم القوات المسلحة الكورية الجنوبية عام 2023، إلا أن التفاصيل ظلت سرية إلى حد كبير، نظرا لحساسيتها الاستراتيجية، بحسب "يونهاب".
ويخطط الجيش الكوري الجنوبي لنشر ما يصل إلى مئات الصواريخ المتطورة، بما في ذلك "هيونمو - 5"، إلى جانب نسخ مطورة قيد التطوير حاليا، بحسب مزاعم الوكالة الكورية.
وبدأ نشر هذه الصواريخ أواخر العام الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل خلال فترة رئاسة، لي جاي ميونغ، التي تنتهي ولايته في يونيو/ حزيران 2030.
