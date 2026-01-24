https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-الهجوم-الأوكراني-على-المدنيين-في-خيرسون-1109593902.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في خيرسون
الخارجية الروسية: موسكو تدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في خيرسون
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تدين الهجوم المتعمد الذي شنته القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة خيرسون، مشيرة إلى أن موسكو تطالب
وتابع البيان: "لم يكتف نظام كييف باتخاذ خطوة نحو تصعيد النزاع، بل أظهر مجددا موقفه الحقيقي، أي غير المسؤول تماما، تجاه جهود التسوية المبذولة في هذه الأيام والأسابيع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن مقتل جميع أفراد طاقم سيارة الإسعاف الثلاثة، والتي تعرضت لهجوم من طائرة مسيرة أوكرانية بوقت مبكر من اليوم.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تدين الهجوم المتعمد الذي شنته القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة خيرسون، مشيرة إلى أن موسكو تطالب المنظمات الدولية بتقييم هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نطالب الهيئات الدولية المختصة بتقديم تقييم موضوعي ونزيه لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النازيون الجدد الأوكرانيون. إن التغاضي عن أفعال النظام في كييف أمر غير مقبول".
وتابع البيان: "لم يكتف نظام كييف باتخاذ خطوة نحو تصعيد النزاع، بل أظهر مجددا موقفه الحقيقي، أي غير المسؤول تماما، تجاه جهود التسوية المبذولة في هذه الأيام والأسابيع".
وأضاف البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين. نتقدم بخالص التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا. ستبذل أجهزة التحقيق وإنفاذ القانون الروسية قصارى جهدها لضمان معاقبة منظمي ومرتكبي هذه الجريمة الشنيعة عقابا رادعا لا محالة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن مقتل جميع أفراد طاقم سيارة الإسعاف الثلاثة، والتي تعرضت لهجوم من طائرة مسيرة أوكرانية بوقت مبكر من اليوم.
وكتب سالدو، في بيان عبر "تلغرام": "ببالغ الألم، أُضطر إلى مشاركة هذا النبأ المحزن. لقد قتل جميع أفراد طاقم سيارة الإسعاف التي تعرضت اليوم لهجوم من طائرة مسيرة أوكرانية".
ووصف سالدو هذه المأساة بأنها "جريمة حرب أخرى يرتكبها مسلحو نظام كييف، وجريمة ضد الإنسانية".