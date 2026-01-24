https://sarabic.ae/20260124/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرة-واحدة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1109603054.html
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت مقذوفًا واحدًا". 24.01.2026, سبوتنيك عربي
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية، "واقعة قصف واحدة من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت مقذوفًا واحدًا".وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين خلال اليوم الماضي.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة أيضا .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
