القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260124/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرة-واحدة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1109603054.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت مقذوفًا واحدًا". 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T23:48+0000
2026-01-24T23:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية، "واقعة قصف واحدة من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا ".وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت مقذوفًا واحدًا".وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين خلال اليوم الماضي.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة أيضا .وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20260119/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-ومقاطعة-زابوروجيه-1109386575.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_46f60c8c66d0fbecdc5b8b550c74da1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

23:48 GMT 24.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مشهد لعملية تفجير الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت مقذوفًا واحدًا".
دونيتسك –سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية، "واقعة قصف واحدة من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... واقعة قصف واحدة على محور غورلوفكا ".
وأشار البيان إلى أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت مقذوفًا واحدًا".
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، لم ترد معلومات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين خلال اليوم الماضي.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
19 يناير, 09:05 GMT
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعة قصف واحدة أيضا .
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала