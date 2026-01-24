عربي
بعد فرنسا.. الولايات المتحدة تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب رضع ملوث
بعد فرنسا.. الولايات المتحدة تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب رضع ملوث
وأوضح المسؤولون أن اختبارات أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كشفت عن نوع من البكتيريا القادر على إحداث المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية. كذلك، رصدت اختبارات الإدارة تلوثاً في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم للشركة، وتطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من منتج الشركة. وأكدت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن النتائج غير قاطعة بعد، وأن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث". يأتي ذلك تزامناً مع أزمة مشابهة في فرنسا، حيث سعت السلطات أمس الجمعة إلى طمأنة المستهلكين بأن كل الكميات المشتبه بتلوثها من حليب الرضع قد سُحبت من التداول، وسط تحقيق لكشف ملابسات وفاة رضيعين.
20:50 GMT 24.01.2026
أفاد مسؤولون في مجال الصحة بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت" قد يكون مصدر التلوث الذي أدى إلى تفشي التسمم الغذائي الذي أصاب عشرات الأطفال.
وأوضح المسؤولون أن اختبارات أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كشفت عن نوع من البكتيريا القادر على إحداث المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأظهرت النتائج تطابق البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة مع عينة من طفل مريض، كما تطابقت مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي كامل الدسم المستخدم في تصنيع حليب "باي هارت"، والتي جمعتها واختبرتها الشركة نفسها.
كذلك، رصدت اختبارات الإدارة تلوثاً في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم للشركة، وتطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من منتج الشركة.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن النتائج غير قاطعة بعد، وأن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".
يأتي ذلك تزامناً مع أزمة مشابهة في فرنسا، حيث سعت السلطات أمس الجمعة إلى طمأنة المستهلكين بأن كل الكميات المشتبه بتلوثها من حليب الرضع قد سُحبت من التداول، وسط تحقيق لكشف ملابسات وفاة رضيعين.
