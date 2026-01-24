https://sarabic.ae/20260124/بعد-فرنسا-الولايات-المتحدة-تسجل-تسمم-عشرات-الأطفال-بحليب-رضع-ملوث----1109600167.html
بعد فرنسا.. الولايات المتحدة تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب رضع ملوث
بعد فرنسا.. الولايات المتحدة تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب رضع ملوث
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون في مجال الصحة بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت" قد يكون مصدر... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T20:50+0000
2026-01-24T20:50+0000
2026-01-24T20:50+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103861/52/1038615235_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_0468f241e7248ede28b873997c87f68a.jpg
وأوضح المسؤولون أن اختبارات أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كشفت عن نوع من البكتيريا القادر على إحداث المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية. كذلك، رصدت اختبارات الإدارة تلوثاً في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم للشركة، وتطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من منتج الشركة. وأكدت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن النتائج غير قاطعة بعد، وأن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث". يأتي ذلك تزامناً مع أزمة مشابهة في فرنسا، حيث سعت السلطات أمس الجمعة إلى طمأنة المستهلكين بأن كل الكميات المشتبه بتلوثها من حليب الرضع قد سُحبت من التداول، وسط تحقيق لكشف ملابسات وفاة رضيعين.
https://sarabic.ae/20260106/سحب-حليب-أطفال-من-الأسواق-بسبب-مادة-سامة-1108954784.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103861/52/1038615235_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_c0170825954d2b37786f41b3daa6df0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بعد فرنسا.. الولايات المتحدة تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب رضع ملوث
أفاد مسؤولون في مجال الصحة بالولايات المتحدة، أمس الجمعة، أن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت" قد يكون مصدر التلوث الذي أدى إلى تفشي التسمم الغذائي الذي أصاب عشرات الأطفال.
وأوضح المسؤولون أن اختبارات أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كشفت عن نوع من البكتيريا القادر على إحداث المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال
، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأظهرت النتائج تطابق البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة مع عينة من طفل مريض، كما تطابقت مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي كامل الدسم المستخدم في تصنيع حليب "باي هارت"، والتي جمعتها واختبرتها الشركة نفسها.
كذلك، رصدت اختبارات الإدارة تلوثاً
في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم للشركة، وتطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من منتج الشركة.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء في بيان أن النتائج غير قاطعة بعد، وأن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".
يأتي ذلك تزامناً مع أزمة مشابهة في فرنسا، حيث سعت السلطات أمس الجمعة إلى طمأنة المستهلكين بأن كل الكميات المشتبه بتلوثها من حليب الرضع قد سُحبت من التداول، وسط تحقيق لكشف ملابسات وفاة رضيعين.