زجاجة مياه تفرض غرامة على تشيلسي بأكثر من 200 ألف دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260124/زجاجة-مياه-تفرض-غرامة-على-تشيلسي-بأكثر-من-200-ألف-دولار-1109593613.html
زجاجة مياه تفرض غرامة على تشيلسي بأكثر من 200 ألف دولار
زجاجة مياه تفرض غرامة على تشيلسي بأكثر من 200 ألف دولار
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي تشيلسي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 203 آلاف دولار)، على خلفية إلقاء زجاجة بلاستيكية من المنطقة الفنية للفريق... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T15:27+0000
2026-01-24T15:27+0000
مجتمع
نادي تشيلسي
أخبار كرة القدم
رياضة
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104300379_7:0:1328:743_1920x0_80_0_0_832f0684c0e014e610ac5fb66875ca01.jpg
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أن لجنة تنظيمية مستقلة أصدرت العقوبة، بعد اعتراف تشيلسي بالواقعة، وفقا لموقع "غول".وأشار إلى أن نادي تشيلسي وُجهت له التهمة في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر حادثة إلقاء الزجاجة، والتي أفادت تقارير إعلامية بأنها كانت مملوءة بالماء، أثناء احتفالات أستون فيلا بالفوز في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
https://sarabic.ae/20260104/هدية-لـأرسنال-مانشستر-سيتي-يسقط-في-فخ-التعادل-مع-تشيلسي-1108913989.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104300379_196:0:1187:743_1920x0_80_0_0_67bd76cd168b23fea518aee4ff9914a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي تشيلسي, أخبار كرة القدم, رياضة, بريطانيا
نادي تشيلسي, أخبار كرة القدم, رياضة, بريطانيا

زجاجة مياه تفرض غرامة على تشيلسي بأكثر من 200 ألف دولار

15:27 GMT 24.01.2026
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonزجاجة مياه بلاستيكية
زجاجة مياه بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي تشيلسي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 203 آلاف دولار)، على خلفية إلقاء زجاجة بلاستيكية من المنطقة الفنية للفريق باتجاه الجهاز الفني لأستون فيلا، وذلك عقب فوز الأخير 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أن لجنة تنظيمية مستقلة أصدرت العقوبة، بعد اعتراف تشيلسي بالواقعة، وفقا لموقع "غول".
مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجتمع
هدية لـ"أرسنال".. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل مع تشيلسي
4 يناير, 21:04 GMT
وأشار إلى أن نادي تشيلسي وُجهت له التهمة في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر حادثة إلقاء الزجاجة، والتي أفادت تقارير إعلامية بأنها كانت مملوءة بالماء، أثناء احتفالات أستون فيلا بالفوز في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала