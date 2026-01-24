https://sarabic.ae/20260124/زجاجة-مياه-تفرض-غرامة-على-تشيلسي-بأكثر-من-200-ألف-دولار-1109593613.html
زجاجة مياه تفرض غرامة على تشيلسي بأكثر من 200 ألف دولار
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي تشيلسي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 203 آلاف دولار)، على خلفية إلقاء زجاجة بلاستيكية من المنطقة الفنية للفريق
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أن لجنة تنظيمية مستقلة أصدرت العقوبة، بعد اعتراف تشيلسي بالواقعة، وفقا لموقع "غول".وأشار إلى أن نادي تشيلسي وُجهت له التهمة في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر حادثة إلقاء الزجاجة، والتي أفادت تقارير إعلامية بأنها كانت مملوءة بالماء، أثناء احتفالات أستون فيلا بالفوز في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم نادي تشيلسي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (نحو 203 آلاف دولار)، على خلفية إلقاء زجاجة بلاستيكية من المنطقة الفنية للفريق باتجاه الجهاز الفني لأستون فيلا، وذلك عقب فوز الأخير 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أن لجنة تنظيمية مستقلة أصدرت العقوبة، بعد اعتراف تشيلسي بالواقعة، وفقا لموقع
"غول".
