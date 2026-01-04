https://sarabic.ae/20260104/هدية-لـأرسنال-مانشستر-سيتي-يسقط-في-فخ-التعادل-مع-تشيلسي-1108913989.html
هدية لـ"أرسنال".. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل مع تشيلسي
سقط فريق مانشستر سيتي في فخ تعادل قاتل مع غريمه التقليدي، تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ". 04.01.2026, سبوتنيك عربي
واستضاف مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، نظيره تشيلسي في قمة منافسات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".ومنح تشيلسي هدية ثمينة لغريمه اللندني الأرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أسقط منافسه المباشر مانشستر سيتي.وافتتح الهولندي تيجاني ريندرز لفريق مانشستر التسجيل في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، إلا أن تشيلسي تمكن من إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما سجل إنزو فرنانديز هدفا للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع نادي مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي في البريميرليج، بعدما تعادل في الأسبوع الماضي مع سندرلاند.في المقابل، رفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الخامس.
واستضاف مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، نظيره تشيلسي في قمة منافسات الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد".
23 فبراير 2025, 19:14 GMT
ومنح تشيلسي هدية ثمينة لغريمه اللندني الأرسنال، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أسقط منافسه المباشر مانشستر سيتي.
وافتتح الهولندي تيجاني ريندرز لفريق مانشستر التسجيل في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة، وظلت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، إلا أن تشيلسي تمكن من إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما سجل إنزو فرنانديز هدفا للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع نادي مانشستر سيتي
رصيده إلى 42 نقطة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، مبتعدا بفارق 6 نقاط خلف أرسنال المتصدر.
وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار للجولة الثانية على التوالي في البريميرليج
، بعدما تعادل في الأسبوع الماضي مع سندرلاند.
في المقابل، رفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الخامس.