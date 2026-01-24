https://sarabic.ae/20260124/موسكو-كييف-تنفذ-استفزازات-متعمدة-تزامنا-مع-المفاوضات-1109595302.html
موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضات
موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضات
24.01.2026
صرّح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بتوثيق جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن نظام كييف ينفذ سلسلة من الاستفزازات المتعمدة تزامنا مع المفاوضات في أبو ظبي، وذلك في أعقاب القصف الأوكراني على كوادر طبية في مقاطعة خيرسون.
وكتب ميروشنيك على قناته في "تلغرام": "هذا هجوم آخر على الكوادر الطبية في مقاطعة خيرسون. ويبدو جليا أنه سلسلة من الاستفزازات المتعمدة التي نفّذها نظام كييف خلال المفاوضات. أقوال زيلينسكي تتناقض تماماً مع أفعاله!".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدين الهجوم المتعمد الذي شنته القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة خيرسون، مشيرة إلى أن موسكو تطالب المنظمات الدولية بتقييم هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النازيون الأوكرانيون.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، عن مقتل جميع أفراد طاقم سيارة الإسعاف الثلاثة
، والتي تعرضت لهجوم من طائرة مسيرة أوكرانية بوقت مبكر من اليوم.
وكتب سالدو، في بيان عبر "تلغرام": "ببالغ الألم، أُضطر إلى مشاركة هذا النبأ المحزن. لقد قتل جميع أفراد طاقم سيارة الإسعاف التي تعرضت اليوم لهجوم من طائرة مسيرة أوكرانية".
ووصف سالدو هذه المأساة بأنها "جريمة حرب أخرى يرتكبها مسلحو نظام كييف، وجريمة ضد الإنسانية".