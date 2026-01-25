عربي
إندونيسيا تستأنف البحث عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص

05:05 GMT 25.01.2026
© AP Photoانهيار أرضي يودى بحياة 10 أشخاص في إندونيسيا
انهيار أرضي يودى بحياة 10 أشخاص في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إندونيسية باستئناف سلطات البلاد جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة ​10 ‌أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية.
ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر من ‌يوم أمس السبت، نتيجة ​هطول أمطار غزيرة بدأت في اليوم السابق، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في مقاطعة جاوة الغربية ومناطق عدة أخرى.
وقال مواطن إندونيسي يدعى ديدي كورنياوان (36 ​عاما)، إن هذا أول انهيار أرضي كبير يشهده في قرية باسير لانجو في منطقة ​جبلية بالمقاطعة، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأضاف في حديثه لوكالة "رويترز": "في بعض الأحيان يكون لدينا فيضانات ‌صغيرة فقط من أقرب نهر، لكن هذه ‌المرة (الانهيار الأرضي) جاء من الغابة".
تظهر هذه الصورة التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث (BNPB) جسرًا دمره فيضان مفاجئ في شمال تابانولي، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل
29 نوفمبر 2025, 05:14 GMT
وذكرت قناة "كومباس" المحلية، نقلًا عن السلطات، أن رجال الإنقاذ واجهوا ‌عوائق أمس السبت، حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات الثقيلة.
ووردت أنباء متعددة عن فيضانات في جاوة الغربية، بما في ذلك جاكرتا. ​
وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراض مرتفعة أو أماكن غير متضررة.
وجاء الانهيار الأرضي بعد شهرين من ​فيضانات وانهيارات ناجمة عن أعاصير في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وتدمير منازل وتشريد أكثر من مليون شخص.
