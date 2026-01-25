https://sarabic.ae/20260125/إندونيسيا-تستأنف-البحث-عن-80-مفقودا-بعد-انهيار-أرضي-أودى-بحياة-10-أشخاص-1109604769.html
إندونيسيا تستأنف البحث عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص
إندونيسيا تستأنف البحث عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إندونيسية باستئناف سلطات البلاد جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T05:05+0000
2026-01-25T05:05+0000
2026-01-25T05:05+0000
أخبار إندونيسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109604387_0:204:2048:1356_1920x0_80_0_0_b67641626902a9cc75ae85e2255841f8.jpg
ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر من يوم أمس السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة بدأت في اليوم السابق، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في مقاطعة جاوة الغربية ومناطق عدة أخرى.وقال مواطن إندونيسي يدعى ديدي كورنياوان (36 عاما)، إن هذا أول انهيار أرضي كبير يشهده في قرية باسير لانجو في منطقة جبلية بالمقاطعة، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وأضاف في حديثه لوكالة "رويترز": "في بعض الأحيان يكون لدينا فيضانات صغيرة فقط من أقرب نهر، لكن هذه المرة (الانهيار الأرضي) جاء من الغابة".وذكرت قناة "كومباس" المحلية، نقلًا عن السلطات، أن رجال الإنقاذ واجهوا عوائق أمس السبت، حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات الثقيلة.وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراض مرتفعة أو أماكن غير متضررة.وجاء الانهيار الأرضي بعد شهرين من فيضانات وانهيارات ناجمة عن أعاصير في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وتدمير منازل وتشريد أكثر من مليون شخص.
https://sarabic.ae/20251129/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-إندونيسيا-إلى-أكثر-من-200-قتيل-1107609492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109604387_159:0:1979:1365_1920x0_80_0_0_fd05ef79bdebe5940ffbf30f7bdfb0c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, العالم
إندونيسيا تستأنف البحث عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص
أفادت وسائل إعلام إندونيسية باستئناف سلطات البلاد جهود البحث والإنقاذ عن 80 مفقودا بعد انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في منطقة سكنية بمقاطعة جاوة الغربية.
ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر من يوم أمس السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة بدأت في اليوم السابق، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في مقاطعة جاوة الغربية ومناطق عدة أخرى
.
وقال مواطن إندونيسي يدعى ديدي كورنياوان (36 عاما)، إن هذا أول انهيار أرضي كبير يشهده في قرية باسير لانجو في منطقة جبلية بالمقاطعة، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأضاف في حديثه لوكالة "رويترز": "في بعض الأحيان يكون لدينا فيضانات صغيرة فقط من أقرب نهر، لكن هذه المرة (الانهيار الأرضي) جاء من الغابة".
29 نوفمبر 2025, 05:14 GMT
وذكرت قناة "كومباس" المحلية، نقلًا عن السلطات، أن رجال الإنقاذ واجهوا عوائق أمس السبت، حيث منعتهم التضاريس غير المستقرة والأمطار من نشر الآليات الثقيلة.
ووردت أنباء متعددة عن فيضانات في جاوة الغربية، بما في ذلك جاكرتا.
وتسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراض مرتفعة أو أماكن غير متضررة.
وجاء الانهيار الأرضي بعد شهرين من فيضانات وانهيارات ناجمة عن أعاصير في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وتدمير منازل وتشريد أكثر من مليون شخص.