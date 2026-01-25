الطاهر مسعودي.. النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/الطاهر-مسعودي-النحات-الذي-اكتشف-موهبته-وهو-في-عقده-الخامس-صور-1109602100.html
الطاهر مسعودي.. النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس.. صور
الطاهر مسعودي.. النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس.. صور
سبوتنيك عربي
النحت على الخشب هي المهنة التي يعتاش بها الفنان الطاهر مسعودي، البالغ من العمر 63 سنة، هذا الفنان الذي اكتشفت صدفة موهبته في النحت على الحطب بأعالي ولاية بجاية... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T11:00+0000
2026-01-25T11:00+0000
الجزائر
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109600493_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_caf32ef4877ab6f08e0c02d4a6436f19.jpg
وقال مسعودي في لقاء مع "سبوتنيك"، إنه احتاج إلى الكراسي في بيته الصغير، ولم يتمكن من اقتنائها، فأخذ حطبًا وصنع عددًا من الكراسي للاستعمال اليومي، لكنه اكتشف موهبته في نحتها والنقش عليها، ما جعل الكثير من نظرائه يُعجبون بدقتها.ولاقت منحوتاته التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة رواجًا كبيرًا في الجزائر، من خلال مشاركته في معارض وطنية للنحت على الخشب، حيث قال إن "هذه المهنة ليست شائعة لأننا لا نملك هذه الثقافة، رغم أن الجزائر بلد يمتلك احتياطي حطب خاصة في الجبال".وخلال الافتتاح الرسمي لمعرض الفنان الطاهر مسعودي، والذي احتضنه قصر "رياس البحر" في الجزائر، قامت الدكتورة فايزة رياش، مديرة القصر، بجولة في مختلف أجنحة المعرض، اطّلعت من خلالها على الأعمال النحتية المعروضة، مشيدةً بالمستوى الفني والإبداعي الذي يميّز تجربة الحرفي النحات الطاهر مسعودي، وبما تحمله أعماله من ارتباط بالتراث والهوية الثقافية الجزائرية.ويضمّ المعرض مجموعة من الأعمال المنجزة على الخشب، تعكس عمق الرؤية الفنية للفنان، وتبرز التفاعل بين المادة الطبيعية والتعبير الجمالي، في انسجام مع رسالة مركز الفنون والثقافة الرامية إلى دعم الإبداع الفني، تثمين الحرف التقليدية، والمحافظة على التراث الثقافي.
https://sarabic.ae/20260112/-يناير-في-الجزائر-أو-رأس-السنة-الأمازيغية-حين-تمتزج-الهوية-بالأرض-صور-وفيديو-1109141809.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109600493_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7ddf97d8b7a8f64fd73551619e7e591a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, حصري
الجزائر, العالم العربي, حصري

الطاهر مسعودي.. النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس.. صور

11:00 GMT 25.01.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
النحت على الخشب هي المهنة التي يعتاش بها الفنان الطاهر مسعودي، البالغ من العمر 63 سنة، هذا الفنان الذي اكتشفت صدفة موهبته في النحت على الحطب بأعالي ولاية بجاية شرقي الجزائر.
وقال مسعودي في لقاء مع "سبوتنيك"، إنه احتاج إلى الكراسي في بيته الصغير، ولم يتمكن من اقتنائها، فأخذ حطبًا وصنع عددًا من الكراسي للاستعمال اليومي، لكنه اكتشف موهبته في نحتها والنقش عليها، ما جعل الكثير من نظرائه يُعجبون بدقتها.
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
© Sputnik . Djahida Ramdaniالطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
1/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
2/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
3/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
4/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
5/5
© Sputnik . Djahida Ramdani
الطاهر مسعودي… النحات الذي اكتشف موهبته وهو في عقده الخامس
ولاقت منحوتاته التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة رواجًا كبيرًا في الجزائر، من خلال مشاركته في معارض وطنية للنحت على الخشب، حيث قال إن "هذه المهنة ليست شائعة لأننا لا نملك هذه الثقافة، رغم أن الجزائر بلد يمتلك احتياطي حطب خاصة في الجبال".

وعن الصعوبات التي تواجهه، قال مسعودي: "لا صعوبات في المهنة، فقط هي تحتاج إلى الصبر والشغف والإبداع، وأنا أطالب الشباب بالعمل في هذه المهنة لأنها تعيش أكثر من أصحابها"، مؤكدًا أن "هذه المنحوتات غالية نسبيًا، لأنها تأخذ وقتًا كبيرًا وتحتاج إلى كثير من الصبر".

يناير في الجزائر أو رأس السنة الأمازيغية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
رأس السنة الأمازيغية في الجزائر حين تمتزج الهوية بالأرض.. صور وفيديو
12 يناير, 01:10 GMT
وخلال الافتتاح الرسمي لمعرض الفنان الطاهر مسعودي، والذي احتضنه قصر "رياس البحر" في الجزائر، قامت الدكتورة فايزة رياش، مديرة القصر، بجولة في مختلف أجنحة المعرض، اطّلعت من خلالها على الأعمال النحتية المعروضة، مشيدةً بالمستوى الفني والإبداعي الذي يميّز تجربة الحرفي النحات الطاهر مسعودي، وبما تحمله أعماله من ارتباط بالتراث والهوية الثقافية الجزائرية.
ويضمّ المعرض مجموعة من الأعمال المنجزة على الخشب، تعكس عمق الرؤية الفنية للفنان، وتبرز التفاعل بين المادة الطبيعية والتعبير الجمالي، في انسجام مع رسالة مركز الفنون والثقافة الرامية إلى دعم الإبداع الفني، تثمين الحرف التقليدية، والمحافظة على التراث الثقافي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала