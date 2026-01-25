https://sarabic.ae/20260125/باحثون-يكتشفون-خلايا-مركزية-تمنح-سرطان-الرئة-مقاومة-للعلاج-1109611997.html

باحثون يكتشفون "خلايا مركزية" تمنح سرطان الرئة مقاومة للعلاج

باحثون يكتشفون "خلايا مركزية" تمنح سرطان الرئة مقاومة للعلاج

سبوتنيك عربي

كشف بحث علمي جديد عن مجموعة محددة من خلايا الورم عالية التكيّف، تلعب دورًا محوريًا في تطور سرطان الرئة، وتسهم في تنوع الورم ومقاومته للعلاجات. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T10:06+0000

2026-01-25T10:06+0000

2026-01-25T10:06+0000

مجتمع

السرطان

الصحة

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104047/69/1040476965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_768f54287aa615d7fc7e5ed0f188b16c.jpg

وأجرى الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية، فريق تعاوني من علماء صينيين وأمريكيين، من جامعة هوا تشونغ الزراعية الصينية ومركز "ميموريال سلون كيترينغ" للسرطان في نيويورك، مقدمين استراتيجيات جديدة محتملة لاستهداف السرطانات، التي تتميز بالتهرّب من العلاج.وأوضح يان يان، أحد المؤلفين الرئيسيين، أن إحدى التحديات الكبرى في علاج السرطان هي قدرة خلايا الورم على التنقل بين حالات مختلفة للبقاء على قيد الحياة أمام الأدوية، ما يجعل العلاج أقل فعالية ويزيد من احتمالية عودة الورم.وساعد هذا النظام الباحثين من دراسة ما أسموه "حالة الخلية عالية المرونة" (HPCS)، وهي خلايا تعمل كمركز تنسيقي داخل الورم، حيث توزع الخلايا على مسارات نمو متعددة وتعيدها عند الحاجة إلى هذه الحالة التكيفية.وأظهرت النتائج أن القضاء على خلايا (HPCS) في المراحل المبكرة يمنع تحول الورم إلى شكل خبيث، بينما يؤدي استهدافها في الأورام المتقدمة إلى إبطاء نمو السرطان بشكل كبير.وتشير النتائج إلى أن استهداف الحالة المحورية للخلية قد يكون نهجًا واعدًا لعلاج أنواع متعددة من السرطان، مقدمًا أملًا جديدًا في مواجهة مقاومة الأورام للعلاج.

https://sarabic.ae/20260121/روسيا-تعلن-نجاعة-دوائها-الجديد-لعلاج-السرطان-1109468901.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السرطان, الصحة, علوم