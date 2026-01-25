https://sarabic.ae/20260125/بي-بي-مسدس-روسي-صامت-للقوات-الخاصة-1109618857.html
"بي بي"... مسدس روسي صامت للقوات الخاصة
سبوتنيك عربي
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة خلال تنفيذ مهام محددة داخل مواقع معادية، ولهذا السبب يتم تزويدها بكاتم صوت للحافظ على
2026-01-25T15:10+0000
2026-01-25T15:10+0000
2026-01-25T15:10+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109618292_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_18d3b243ea43936e209ff33645d5e899.jpg
ويعد مسدس "بي بي" أحد المسدسات التي طورها الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف القرن الماضي لهذا الغرض، وهو مصمم لاستخدام طلقات خاصة عيار (9 * 18 مم)، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويجمع المسدس بين الحجم المدمج والصوت المنخفض جدا، ويعمل بآلية الارتداد، التي لا تتطلب التعمير إلا مرة واحدة من أول طلقة حتى نفاد مخزن الطلقات واستبداله.المواصفات الفنيةوبينما يعتمد المسدس على آلية الارتداد، فإنه مزود بزناد يعمل بحركة واحدة ومطرقة مزدوجة إضافة إلى تزويدها بكاتم صوت مدمج من جزئين أحدهما قابل للفك والتركيب.ويحتوي السلاح على أنظمة تصويب حديدية تتيح الاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة.وبفضل سهولة الاستخدام وخفة الوزن وكفاءة الأداء، فإن مسدس "بي بي" الروسي يعد سلاحا مثاليا للقوات الخاصة في المهام التي تتطلب التخفي أو التسلل داخل مواقع معادية.
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة خلال تنفيذ مهام محددة داخل مواقع معادية، ولهذا السبب يتم تزويدها بكاتم صوت للحافظ على سرية العملية قدر الإمكان.
ويعد مسدس "بي بي" أحد المسدسات
التي طورها الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف القرن الماضي لهذا الغرض، وهو مصمم لاستخدام طلقات خاصة عيار (9 * 18 مم)، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويجمع المسدس بين الحجم المدمج والصوت المنخفض جدا، ويعمل بآلية الارتداد، التي لا تتطلب التعمير إلا مرة واحدة من أول طلقة حتى نفاد مخزن الطلقات
واستبداله.
الوزن دون طلقات: 980 غراما
وبينما يعتمد المسدس على آلية الارتداد، فإنه مزود بزناد يعمل بحركة واحدة ومطرقة مزدوجة إضافة إلى تزويدها بكاتم صوت مدمج من جزئين أحدهما قابل للفك والتركيب.
ويحتوي السلاح على أنظمة تصويب حديدية تتيح الاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وبفضل سهولة الاستخدام وخفة الوزن وكفاءة الأداء، فإن مسدس "بي بي" الروسي يعد سلاحا مثاليا
للقوات الخاصة في المهام التي تتطلب التخفي أو التسلل داخل مواقع معادية.