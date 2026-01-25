"بي بي"... مسدس روسي صامت للقوات الخاصة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"بي بي"... مسدس روسي صامت للقوات الخاصة
"بي بي"... مسدس روسي صامت للقوات الخاصة
تمثل المسدسات أحد الأسلحة الخفيفة التي يعتمد عليها أفراد القوات الخاصة خلال تنفيذ مهام محددة داخل مواقع معادية، ولهذا السبب يتم تزويدها بكاتم صوت للحافظ على سرية العملية قدر الإمكان.
ويعد مسدس "بي بي" أحد المسدسات التي طورها الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف القرن الماضي لهذا الغرض، وهو مصمم لاستخدام طلقات خاصة عيار (9 * 18 مم)، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مسدس بي إم إم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
"بي إم إم"... نسخة مطورة من مسدس "ماكاروف" الروسي
21 يناير, 19:39 GMT
ويجمع المسدس بين الحجم المدمج والصوت المنخفض جدا، ويعمل بآلية الارتداد، التي لا تتطلب التعمير إلا مرة واحدة من أول طلقة حتى نفاد مخزن الطلقات واستبداله.

المواصفات الفنية

الطول: 31 سم
طول الماسورة: 10.4 سم
المخزن: 9 طلقات
الوزن دون طلقات: 980 غراما
المدى: 25 مترا
وبينما يعتمد المسدس على آلية الارتداد، فإنه مزود بزناد يعمل بحركة واحدة ومطرقة مزدوجة إضافة إلى تزويدها بكاتم صوت مدمج من جزئين أحدهما قابل للفك والتركيب.
مسدس روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
"إس آر 1 إم".. مسدس روسي بطلقات خارقة
28 ديسمبر 2025, 16:03 GMT
ويحتوي السلاح على أنظمة تصويب حديدية تتيح الاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وبفضل سهولة الاستخدام وخفة الوزن وكفاءة الأداء، فإن مسدس "بي بي" الروسي يعد سلاحا مثاليا للقوات الخاصة في المهام التي تتطلب التخفي أو التسلل داخل مواقع معادية.
© Sputnik"إم بي إل".. مسدس روسي بطلقات خارقة
إم بي إل.. مسدس روسي بطلقات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
"إم بي إل".. مسدس روسي بطلقات خارقة
© Sputnik
