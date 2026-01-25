عربي
تقارير: اتفاق أمني وشيك بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية واحتمال افتتاح سفارة لتل أبيب في دمشق
تقارير: اتفاق أمني وشيك بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية واحتمال افتتاح سفارة لتل أبيب في دمشق
سبوتنيك عربي
كشف مصدر سوري لوسائل إعلام إسرائيلية عن "اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية"، في ظل ما وصفه بـ"تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات". 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T06:38+0000
2026-01-25T06:38+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، عن المصدر السوري، قوله: "هناك أجواء تفاؤل غير مسبوقة قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، قبل نهاية العام الحالي".وقالت القناة إن المصدر المقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أشار إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون لقاءً قريبًا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني بين دمشق والقدس".ونوّه المصدر إلى أن "الخطة السورية الأصلية كانت تقوم على إبرام اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية، إلا أن الضغوط الأمريكية، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانفتاح السوري المتزايد، دفعت نحو تسريع وتوسيع نطاق المباحثات".وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن "حكومة الشرع ترى في عقد إيجار لمدة 25 عامًا لمرتفعات الجولان، حلًا وسطًا قابلًا للتطبيق لدفع عملية السلام، على غرار الاتفاق الذي أبرمته الأردن سابقًا مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، مع تحويل المنطقة إلى "حديقة سلام" تُخصص لمشاريع اقتصادية مشتركة".كما أفاد المصدر المقرّب من الرئيس السوري، بحسب القناة الإسرائيلية، بأن "الرئيس الأمريكي ترامب، يسعى إلى عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، لتوقيع اتفاقية سلام".وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديدا قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات السورية".وقدمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، عُقد في الآونة الاخيرة، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.وحسبما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا لاتفاق أمن بينهما، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود".وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المنطقة الاقتصادية ستضم مزارع رياح ومناطق زراعية وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب المجتمع الدرزي المشهور بكرم الضيافة".وأفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "اختتام جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس بوساطة أمريكية"، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".
06:38 GMT 25.01.2026
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
كشف مصدر سوري لوسائل إعلام إسرائيلية عن "اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية"، في ظل ما وصفه بـ"تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات".
ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، عن المصدر السوري، قوله: "هناك أجواء تفاؤل غير مسبوقة قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، قبل نهاية العام الحالي".
وقالت القناة إن المصدر المقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أشار إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون لقاءً قريبًا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني بين دمشق والقدس".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
تصويت... برأيك هل تفضي المفاوضات بين سوريا وإسرائيل إلى توقيع اتفاق سلام؟
6 يناير, 16:29 GMT
ونوّه المصدر إلى أن "الخطة السورية الأصلية كانت تقوم على إبرام اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية، إلا أن الضغوط الأمريكية، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانفتاح السوري المتزايد، دفعت نحو تسريع وتوسيع نطاق المباحثات".

وأضاف أن "الرئيس الشرع، قد يكون منفتحًا على رفع مستوى الاتفاق إلى علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، في حال توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق اندماج مع الدروز في جنوب البلاد، على غرار الاتفاق مع الأكراد في الشمال الشرقي، والتزمت إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن "حكومة الشرع ترى في عقد إيجار لمدة 25 عامًا لمرتفعات الجولان، حلًا وسطًا قابلًا للتطبيق لدفع عملية السلام، على غرار الاتفاق الذي أبرمته الأردن سابقًا مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، مع تحويل المنطقة إلى "حديقة سلام" تُخصص لمشاريع اقتصادية مشتركة".
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
إعلام أمريكي: سوريا وإسرائيل تتفقان في باريس على تسريع وتيرة المفاوضات وبناء الثقة
6 يناير, 14:26 GMT
كما أفاد المصدر المقرّب من الرئيس السوري، بحسب القناة الإسرائيلية، بأن "الرئيس الأمريكي ترامب، يسعى إلى عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، لتوقيع اتفاقية سلام".
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديدا قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات السورية".
ووفقًا للمصدر، "من شأن هذا التوجه أن يسهم في إنهاء النزاعات المستمرة مع الدروز والأكراد والعلويين وسائر الأقليات"، مضيفًا أن "تشكيل حكومة سورية جديدة يُتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها البلاد".
وقدمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، عُقد في الآونة الاخيرة، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
21 يناير, 21:16 GMT
وحسبما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا لاتفاق أمن بينهما، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود".
وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المنطقة الاقتصادية ستضم مزارع رياح ومناطق زراعية وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب المجتمع الدرزي المشهور بكرم الضيافة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "شركاء إقليميين قد التزموا بالفعل بتمويل المشروع"، لكنه امتنع عن ذكر أسماء أي دولة.

وأفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك انسحاب من جبل الشيخ في سوريا
14 يناير, 08:15 GMT
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "اختتام جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس بوساطة أمريكية"، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".
وأوضح المسؤول أن "إسرائيل وسوريا اتفقتا في باريس، على تسريع وتيرة المفاوضات واللقاء بشكل متكرر واتخاذ خطوات لبناء الثقة".
وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".
