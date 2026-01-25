https://sarabic.ae/20260125/تقارير-اتفاق-أمني-وشيك-بين-إسرائيل-وسوريا-بوساطة-أمريكية-واحتمال-افتتاح-سفارة-لتل-أبيب-في-دمشق-1109606027.html

تقارير: اتفاق أمني وشيك بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية واحتمال افتتاح سفارة لتل أبيب في دمشق

كشف مصدر سوري لوسائل إعلام إسرائيلية عن "اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية"، في ظل ما وصفه بـ"تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات". 25.01.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، عن المصدر السوري، قوله: "هناك أجواء تفاؤل غير مسبوقة قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، قبل نهاية العام الحالي".وقالت القناة إن المصدر المقرّب من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أشار إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون لقاءً قريبًا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني بين دمشق والقدس".ونوّه المصدر إلى أن "الخطة السورية الأصلية كانت تقوم على إبرام اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية، إلا أن الضغوط الأمريكية، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانفتاح السوري المتزايد، دفعت نحو تسريع وتوسيع نطاق المباحثات".وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن "حكومة الشرع ترى في عقد إيجار لمدة 25 عامًا لمرتفعات الجولان، حلًا وسطًا قابلًا للتطبيق لدفع عملية السلام، على غرار الاتفاق الذي أبرمته الأردن سابقًا مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، مع تحويل المنطقة إلى "حديقة سلام" تُخصص لمشاريع اقتصادية مشتركة".كما أفاد المصدر المقرّب من الرئيس السوري، بحسب القناة الإسرائيلية، بأن "الرئيس الأمريكي ترامب، يسعى إلى عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري أحمد الشرع، لتوقيع اتفاقية سلام".وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديدا قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات السورية".وقدمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، عُقد في الآونة الاخيرة، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.وحسبما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا لاتفاق أمن بينهما، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود".وأوضح المسؤول الأمريكي أن "هذه المنطقة الاقتصادية ستضم مزارع رياح ومناطق زراعية وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب المجتمع الدرزي المشهور بكرم الضيافة".وأفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "اختتام جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس بوساطة أمريكية"، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".

