أمريكا.. حريق في مبنى سكني بنيويورك يسفر عن قتيل و15 مصابا
04:18 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 25.01.2026)
تسبب انفجار غازي في اندلاع حريق ضخم بمبنى سكني شاهق الارتفاع في حي "برونكس" بمدينة نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، وإجلاء نحو 175 ساكنا من المبنى.
وأفادت السلطات ووسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الانفجار وقع في مبنى مكوّن من 17 طابقا، بعد تلقي بلاغات عن رائحة غاز في الطابقين الـ15 والـ16، حيث كان رجال الإطفاء في موقع الاستجابة أثناء وقوع الانفجار، ما أدى إلى اندلاع حريق "رباعي الإنذار" التهم الطوابق العليا بسرعة.
وأوضح جون إسبوزيتو، رئيس إدارة الإطفاء بالمدينة، أن "الانفجار تسبب في أضرار هيكلية كبيرة في نحو 12 شقة، واشتعلت النيران في نحو 10 شقق في الطابقين الـ16 والـ17".
وذكرت السلطات أن شخصا واحدا لقي حتفه في الانفجار، فيما أصيب 15 آخرون، بينهم شخص في حالة حرجة، و5 إصابات خطيرة، و8 إصابات طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.
كما أصيب أحد رجال الإطفاء، لكن إصابته لم تكن خطيرة
.
وأوضحت إدارة الإطفاء أن "المبنى كان يخضع لأعمال ترميم شملت نظام الغاز الطبيعي، وقد أُبلغ بأن العمل اكتمل وخضع للتفتيش قبل الحادث، لكن الفريق لا يزال يجري تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وما إذا كان هناك أي إخفاقات فنية أو إجرائية في نظام الغاز أو أعمال الصيانة السابقة".