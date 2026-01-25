أمريكا.. حريق في مبنى سكني بنيويورك يسفر عن قتيل و15 مصابا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/حريق-في-مبنى-سكني-بنيويورك-الأمريكية-يسفر-عن-قتيل-و15-مصابا-1109603765.html
أمريكا.. حريق في مبنى سكني بنيويورك يسفر عن قتيل و15 مصابا
أمريكا.. حريق في مبنى سكني بنيويورك يسفر عن قتيل و15 مصابا
سبوتنيك عربي
تسبب انفجار غازي في اندلاع حريق ضخم بمبنى سكني شاهق الارتفاع في حي "برونكس" بمدينة نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة،... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T04:18+0000
2026-01-25T05:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مدينة نيويورك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc2668dbb018760d000e7c572d5339e7.jpg
وأفادت السلطات ووسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الانفجار وقع في مبنى مكوّن من 17 طابقا، بعد تلقي بلاغات عن رائحة غاز في الطابقين الـ15 والـ16، حيث كان رجال الإطفاء في موقع الاستجابة أثناء وقوع الانفجار، ما أدى إلى اندلاع حريق "رباعي الإنذار" التهم الطوابق العليا بسرعة.وذكرت السلطات أن شخصا واحدا لقي حتفه في الانفجار، فيما أصيب 15 آخرون، بينهم شخص في حالة حرجة، و5 إصابات خطيرة، و8 إصابات طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.كما أصيب أحد رجال الإطفاء، لكن إصابته لم تكن خطيرة.وأوضحت إدارة الإطفاء أن "المبنى كان يخضع لأعمال ترميم شملت نظام الغاز الطبيعي، وقد أُبلغ بأن العمل اكتمل وخضع للتفتيش قبل الحادث، لكن الفريق لا يزال يجري تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وما إذا كان هناك أي إخفاقات فنية أو إجرائية في نظام الغاز أو أعمال الصيانة السابقة".
https://sarabic.ae/20260124/منظمة-الصحة-العالمية-تعرب-عن-أسفها-لإعلان-الولايات-المتحدة-انسحابها-من-المنظمة-1109602946.html
الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5800edb37ee303fce0603fe5e946e8eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مدينة نيويورك

أمريكا.. حريق في مبنى سكني بنيويورك يسفر عن قتيل و15 مصابا

04:18 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 05:16 GMT 25.01.2026)
© AP Photoالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
تسبب انفجار غازي في اندلاع حريق ضخم بمبنى سكني شاهق الارتفاع في حي "برونكس" بمدينة نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، وإجلاء نحو 175 ساكنا من المبنى.
وأفادت السلطات ووسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الانفجار وقع في مبنى مكوّن من 17 طابقا، بعد تلقي بلاغات عن رائحة غاز في الطابقين الـ15 والـ16، حيث كان رجال الإطفاء في موقع الاستجابة أثناء وقوع الانفجار، ما أدى إلى اندلاع حريق "رباعي الإنذار" التهم الطوابق العليا بسرعة.

وأوضح جون إسبوزيتو، رئيس إدارة الإطفاء بالمدينة، أن "الانفجار تسبب في أضرار هيكلية كبيرة في نحو 12 شقة، واشتعلت النيران في نحو 10 شقق في الطابقين الـ16 والـ17".

وذكرت السلطات أن شخصا واحدا لقي حتفه في الانفجار، فيما أصيب 15 آخرون، بينهم شخص في حالة حرجة، و5 إصابات خطيرة، و8 إصابات طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.
كما أصيب أحد رجال الإطفاء، لكن إصابته لم تكن خطيرة.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
"الصحة العالمية" تعرب عن أسفها لإعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة
أمس, 23:00 GMT
وأوضحت إدارة الإطفاء أن "المبنى كان يخضع لأعمال ترميم شملت نظام الغاز الطبيعي، وقد أُبلغ بأن العمل اكتمل وخضع للتفتيش قبل الحادث، لكن الفريق لا يزال يجري تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للانفجار وما إذا كان هناك أي إخفاقات فنية أو إجرائية في نظام الغاز أو أعمال الصيانة السابقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала