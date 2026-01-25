عربي
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
قضية تثير الجدل في بلجيكا.. محتالون ينتحلون صفة العائلة الملكية
قضية تثير الجدل في بلجيكا.. محتالون ينتحلون صفة العائلة الملكية
سبوتنيك عربي
كشف مكتب المدعي العام الفيدرالي ومركز الأمن السيبراني في بلجيكا، عن عمليات احتيال مالي متقنة، نظّمها محتالون مجهولون لأكثر من عام داخل بلجيكا وخارجها، بادعائهم... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
واستهدفت الحيل الاحتيالية رجال أعمال وعائلات معينة داخل بلجيكا، إضافة إلى مسؤولين أجانب، مع اختيار الضحايا بعناية والتأكد من وجود صلات مزعومة لهم بالعائلة المالكة لتعزيز مصداقية المحتالين.وطلب المحتالون أموالًا لأغراض محددة، منها ادعاؤهم أن "الأموال مطلوبة لمساعدة صحفيين بلجيكيين محتجزين كرهائن في سوريا"، ورغم أن معظم الضحايا لم يصدقوا الحيلة، إلا أن حالة موثقة واحدة على الأقل شهدت تحويل أموال بنجاح، وفقا لصحيفة "بروسيلز تايمز"، أمس السبت.وبعد توقف قصير منذ بداية عام 2026، عاد المحتالون بأساليب أكثر تطورا، منها دعوة قادة الأعمال إلى مكالمات فيديو مزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق "Deepfake" للملك فيليب، وطلب رعاية حفل عشاء وهمي يُزعم أن "مؤسسة الملك بودوان" ستقيمه لاحقًا خلال العام الحالي.ويجري حاليا مكتب المدعي العام الفيدرالي ووحدة جرائم الحاسوب الفيدرالية وقوات الشرطة المتخصصة، تحقيقات موسّعة لتحديد هوية المحتالين وملاحقتهم قضائيًا.
قضية تثير الجدل في بلجيكا.. محتالون ينتحلون صفة العائلة الملكية

09:15 GMT 25.01.2026
© AP Photo / Omar Havanaالملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، والدوقة الكبرى ماريا تيريزا دوقة لوكسمبورغ، والملك فيليب ملك بلجيكا، والدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ، والأميرة إليزابيث أميرة بلجيكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا، والدوقة الكبرى ماريا تيريزا دوقة لوكسمبورغ، والملك فيليب ملك بلجيكا، والدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ، والأميرة إليزابيث أميرة بلجيكا، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
كشف مكتب المدعي العام الفيدرالي ومركز الأمن السيبراني في بلجيكا، عن عمليات احتيال مالي متقنة، نظّمها محتالون مجهولون لأكثر من عام داخل بلجيكا وخارجها، بادعائهم تمثيل العائلة الملكية البلجيكية أو "مؤسسة الملك بودوان".
واستهدفت الحيل الاحتيالية رجال أعمال وعائلات معينة داخل بلجيكا، إضافة إلى مسؤولين أجانب، مع اختيار الضحايا بعناية والتأكد من وجود صلات مزعومة لهم بالعائلة المالكة لتعزيز مصداقية المحتالين.
وطلب المحتالون أموالًا لأغراض محددة، منها ادعاؤهم أن "الأموال مطلوبة لمساعدة صحفيين بلجيكيين محتجزين كرهائن في سوريا"، ورغم أن معظم الضحايا لم يصدقوا الحيلة، إلا أن حالة موثقة واحدة على الأقل شهدت تحويل أموال بنجاح، وفقا لصحيفة "بروسيلز تايمز"، أمس السبت.
وبعد توقف قصير منذ بداية عام 2026، عاد المحتالون بأساليب أكثر تطورا، منها دعوة قادة الأعمال إلى مكالمات فيديو مزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق "Deepfake" للملك فيليب، وطلب رعاية حفل عشاء وهمي يُزعم أن "مؤسسة الملك بودوان" ستقيمه لاحقًا خلال العام الحالي.
ويجري حاليا مكتب المدعي العام الفيدرالي ووحدة جرائم الحاسوب الفيدرالية وقوات الشرطة المتخصصة، تحقيقات موسّعة لتحديد هوية المحتالين وملاحقتهم قضائيًا.
