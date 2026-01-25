https://sarabic.ae/20260125/كتائب-القسام-حريصون-حريصة-على-إغلاق-ملف-الأسرى-بشكل-كامل---عاجل-1109623076.html
"كتائب القسام": حريصون على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل
"كتائب القسام": حريصون على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل
سبوتنيك عربي
أكد متحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت ما هو مطلوب منها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وتابع المتحدث، في بيان للحركة، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي، نؤكد إطلاع الوسطاء على كل التفاصيل حول مكان تواجد جثة الأسير"، مضيفا: "كتائب القسام سلمت جميع ما لديها من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أي تأخير رغم "خروقات إسرائيل".وأردف: "ما يؤكد صدق ما نقول هو أن العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء".وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا بقيادته التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، موضحا أن المناقشات ركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس السلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
16:44 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 17:02 GMT 25.01.2026)
أكد متحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت ما هو مطلوب منها بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وتابع المتحدث، في بيان للحركة، اليوم الأحد: "فيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي، نؤكد إطلاع الوسطاء
على كل التفاصيل حول مكان تواجد جثة الأسير"، مضيفا: "كتائب القسام سلمت جميع ما لديها من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أي تأخير رغم "خروقات إسرائيل".
وأردف: "ما يؤكد صدق ما نقول هو أن العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء".
وأضاف: "الحركة حريصة على إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل ولا تريد المماطلة فيه".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكر المبعوث الأمريكي
ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا بقيادته التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، موضحا أن المناقشات ركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس السلام" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته والإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي
من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.