الاتحاد الأوروبي يحذر من المخاطر المحتملة لاستخدام روبوت "غروك"

أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
أعلنت المفوضية الأوروبية بدء تحقيق رسمي ضد روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لشركة "إكس" الأمريكية، بعد تقارير عن قدرته على إنتاج صور مزيفة ومحتوى غير أخلاقي ينتهك الخصوصية.
وجاء في بيان للمفوضية أن التحقيق الذي تم فتحه اليوم الاثنين، يتم بموجب قانون الخدمات الرقمية للبحث في مدى تقييم المخاطر المرتبطة بـ"غروك" بشكل صحيح، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ولفت البيان إلى أن القانون يركز على الحد من نشر المحتوى غير القانوني الذي قد يسبب أضراراً جسيمة لمواطني الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية، أعربت عن قلقها من قدرة الروبوت على إنشاء صور "مزيفة" لأشخاص حقيقيين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه المخاطر وحماية المواطنين من الاستغلال الجنسي عبر التكنولوجيا.
وفي وقت سابق، ذكر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات ثانوية.
