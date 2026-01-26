https://sarabic.ae/20260126/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-من-المخاطر-المحتملة-لاستخدام-روبوت-غروك-1109667165.html
الاتحاد الأوروبي يحذر من المخاطر المحتملة لاستخدام روبوت "غروك"
أعلنت المفوضية الأوروبية بدء تحقيق رسمي ضد روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لشركة "إكس" الأمريكية، بعد تقارير عن قدرته على إنتاج صور مزيفة... 26.01.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109667559_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_9d71bfd2cf73bd9c6954f9542a360426.jpg
وجاء في بيان للمفوضية أن التحقيق الذي تم فتحه اليوم الاثنين، يتم بموجب قانون الخدمات الرقمية للبحث في مدى تقييم المخاطر المرتبطة بـ"غروك" بشكل صحيح، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ولفت البيان إلى أن القانون يركز على الحد من نشر المحتوى غير القانوني الذي قد يسبب أضراراً جسيمة لمواطني الاتحاد الأوروبي.وأشار البيان إلى أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية، أعربت عن قلقها من قدرة الروبوت على إنشاء صور "مزيفة" لأشخاص حقيقيين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه المخاطر وحماية المواطنين من الاستغلال الجنسي عبر التكنولوجيا.وفي وقت سابق، ذكر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات ثانوية.
https://sarabic.ae/20250821/تسريب-الآلاف-من-محادثات-روبوت-الدردشة-غروك-1104010520.html
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109667559_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_73dba6fef6c0da067ab3bdf34747009b.jpg
