البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد
البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف صفاً واحداً مع الشعب السوداني لحسم التمرد والقضاء عليه".
وشدد البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة (22) التأهيلية بجهاز المخابرات العامة، على أن "الدولة لن تسمح بتكرار أي تمرد جديد، وأن أي تهاون أو تراخٍ في هذا الملف سيُواجَه بالحزم والحسم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأكد عزم القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية على استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، قائلاً إن "التمرد إلى زوال".وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن "التحديات والمخاطر التي تواجه السودان تتطلب ترسيخ مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف صفاً واحداً مع الشعب السوداني لحسم التمرد والقضاء عليه".
وشدد البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة (22) التأهيلية بجهاز المخابرات العامة، على أن "الدولة لن تسمح بتكرار أي تمرد جديد، وأن أي تهاون أو تراخٍ في هذا الملف سيُواجَه بالحزم والحسم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.
وأكد عزم القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية على استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، قائلاً إن "التمرد إلى زوال".
أطفال يلهون على بقايا دبابة في ميناء نهري في رينك، جنوب السودان، 17 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب
23 يناير, 15:31 GMT
وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن "التحديات والمخاطر التي تواجه السودان تتطلب ترسيخ مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"
ياتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني، فتح الطريق المؤدي إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالقوة، ودخول قواته إلى المدينة، معلناً فك الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين من قبل قوات الدعم السريع.
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
