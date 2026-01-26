https://sarabic.ae/20260126/البرهان-يتعهد-بإنهاء-التمرد-في-السودان-إلى-الأبد-1109664137.html

البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد

البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف صفاً واحداً مع الشعب السوداني لحسم...

وشدد البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة (22) التأهيلية بجهاز المخابرات العامة، على أن "الدولة لن تسمح بتكرار أي تمرد جديد، وأن أي تهاون أو تراخٍ في هذا الملف سيُواجَه بالحزم والحسم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأكد عزم القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية على استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، قائلاً إن "التمرد إلى زوال".وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن "التحديات والمخاطر التي تواجه السودان تتطلب ترسيخ مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

