البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان إلى الأبد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف صفاً واحداً مع الشعب السوداني لحسم... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T18:00+0000
2026-01-26T18:00+0000
2026-01-26T18:00+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وشدد البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة (22) التأهيلية بجهاز المخابرات العامة، على أن "الدولة لن تسمح بتكرار أي تمرد جديد، وأن أي تهاون أو تراخٍ في هذا الملف سيُواجَه بالحزم والحسم"، حسب وكالة الأنباء السودانية - سونا.وأكد عزم القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية على استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، قائلاً إن "التمرد إلى زوال".وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن "التحديات والمخاطر التي تواجه السودان تتطلب ترسيخ مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تقف صفاً واحداً مع الشعب السوداني لحسم التمرد والقضاء عليه".
وشدد البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة (22) التأهيلية بجهاز المخابرات العامة، على أن "الدولة لن تسمح بتكرار أي تمرد جديد، وأن أي تهاون أو تراخٍ في هذا الملف سيُواجَه بالحزم والحسم"، حسب وكالة
الأنباء السودانية - سونا.
وأكد عزم القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية على استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، قائلاً إن "التمرد إلى زوال".
وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن "التحديات والمخاطر التي تواجه السودان تتطلب ترسيخ مبدأ أن الأمن مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"
ياتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني، فتح الطريق المؤدي إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بالقوة، ودخول قواته إلى المدينة، معلناً فك الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين من قبل قوات الدعم السريع.
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.