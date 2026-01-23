"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب
ووفق تقديراتها، فإن نحو 8 ملايين طفل سوداني يتعرضون للحرمان من حقهم في التعليم، في واحدة من أخطر الأزمات التعليمية في العالم.وتؤكد إيفا هيندز، أن "طول أمد الصراع حوّل الانقطاع المؤقت عن الدراسة إلى فقدان شبه كامل للتعليم"، مشيرة إلى أن "تدمير المدارس والنزوح الجماعي ونقص المعلمين والمواد التعليمية عمّق فجوة معرفية يصعب تعويضها مع مرور الوقت، إذ أن كل يوم إضافي خارج الصفوف يعني تآكلا أكبر في فرص هؤلاء الأطفال، ليس فقط على المستوى الفردي، بل على مستوى المجتمع والدولة بأكملها"، وفقا لبيان من "يونيسف".وتشير البيانات إلى أن "نحو ثلث مدارس السودان تعرضت للدمار أو الضرر، فيما خرجت قرابة نصف المباني المدرسية عن دورها التعليمي، إذ أُغلقت آلاف المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين، ومع نزوح ما يقرب من 5 ملايين طفل منذ بداية الحرب، بات الوصول إلى التعليم الآمن والمنظم تحديا شبه مستحيل لكثير من الأسر".وترى هيندز أن "ما يحدث لا يعني مجرد تعطيل التعليم، بل يهدد بخسارة جيل كامل من المتعلمين، وهو ما سيؤدي إلى تعميق عدم المساواة، وإضعاف رأس المال البشري، وتأخير تعافي السودان لعقود مقبلة"، موضحة أن "هؤلاء الأطفال لم يختاروا الحرب، لكنهم يدفعون ثمنها الأكبر بحرمانهم من حق أساسي يكفل لهم مستقبلا أفضل".وفي مواجهة هذا الواقع القاتم، أشارت هيندز إلى أن "يونيسف" على إنشاء مساحات تعليمية آمنة، تتيح للأطفال مواصلة التعلم وتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة لأولئك الذين شهدوا العنف وفقدوا ذويهم"، لافتة إلى أنه "في خلال العام الماضي، تمكنت المنظمة من دعم أكثر من مليوني طفل عبر التعليم الرسمي وغير الرسمي، إلا أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة".وفي رسالة إلى قادة العالم بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، شددت هيندز على "ضرورة عدم إدارة الظهر لهذه المأساة"، مؤكدة أن "حماية التعليم في السودان لم تعد خيارا، بل مسؤولية عاجلة لإنقاذ جيل لم يتبق له سوى الأمل".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب

© AP Photo / Sam Mednickأطفال يلهون على بقايا دبابة في ميناء نهري في رينك، جنوب السودان، 17 مايو/ آيار 2023
أطفال يلهون على بقايا دبابة في ميناء نهري في رينك، جنوب السودان، 17 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
حذرت المتحدثة باسم منظمة "يونيسف" الأممية في السودان، إيفا هيندز، اليوم الجمعة، من "ضياع جيل كامل في السودان"، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على اندلاع الصراع في السودان.
ووفق تقديراتها، فإن نحو 8 ملايين طفل سوداني يتعرضون للحرمان من حقهم في التعليم، في واحدة من أخطر الأزمات التعليمية في العالم.
وتؤكد إيفا هيندز، أن "طول أمد الصراع حوّل الانقطاع المؤقت عن الدراسة إلى فقدان شبه كامل للتعليم"، مشيرة إلى أن "تدمير المدارس والنزوح الجماعي ونقص المعلمين والمواد التعليمية عمّق فجوة معرفية يصعب تعويضها مع مرور الوقت، إذ أن كل يوم إضافي خارج الصفوف يعني تآكلا أكبر في فرص هؤلاء الأطفال، ليس فقط على المستوى الفردي، بل على مستوى المجتمع والدولة بأكملها"، وفقا لبيان من "يونيسف".
وتشير البيانات إلى أن "نحو ثلث مدارس السودان تعرضت للدمار أو الضرر، فيما خرجت قرابة نصف المباني المدرسية عن دورها التعليمي، إذ أُغلقت آلاف المدارس أو تحولت إلى ملاجئ للنازحين، ومع نزوح ما يقرب من 5 ملايين طفل منذ بداية الحرب، بات الوصول إلى التعليم الآمن والمنظم تحديا شبه مستحيل لكثير من الأسر".
مدرسة مغلقة بسبب الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب
أمس, 08:27 GMT
وترى هيندز أن "ما يحدث لا يعني مجرد تعطيل التعليم، بل يهدد بخسارة جيل كامل من المتعلمين، وهو ما سيؤدي إلى تعميق عدم المساواة، وإضعاف رأس المال البشري، وتأخير تعافي السودان لعقود مقبلة"، موضحة أن "هؤلاء الأطفال لم يختاروا الحرب، لكنهم يدفعون ثمنها الأكبر بحرمانهم من حق أساسي يكفل لهم مستقبلا أفضل".

ولفتت إلى أن "المخاطر تزداد على الفتيات على وجه الخصوص، إذ يؤدي الانقطاع الطويل عن الدراسة إلى تعريضهن للزواج المبكر، والعنف، وعمالة الأطفال، في ظل غياب المدارس التي تمثل في أوقات النزاعات ملاذا آمنا ومساحة للحماية والاستقرار النفسي".

وفي مواجهة هذا الواقع القاتم، أشارت هيندز إلى أن "يونيسف" على إنشاء مساحات تعليمية آمنة، تتيح للأطفال مواصلة التعلم وتلقي الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة لأولئك الذين شهدوا العنف وفقدوا ذويهم"، لافتة إلى أنه "في خلال العام الماضي، تمكنت المنظمة من دعم أكثر من مليوني طفل عبر التعليم الرسمي وغير الرسمي، إلا أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الإمكانات المتاحة".
أطفال السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
السودان يسجل أطول فترة إغلاق للمدارس بسبب الحرب وملايين الأطفال بلا تعليم
أمس, 00:57 GMT
وشددت إيفا هيندز على أن "إنقاذ هذا الجيل يتطلب أمرين أساسيين: الوصول الآمن إلى الأطفال، وتوفير تمويل مرن ومستدام"، محذرة من أن "تجاهل ما يحدث في السودان يعني القبول بضياع ألف يوم… وربما مستقبل أمة كاملة".
وفي رسالة إلى قادة العالم بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، شددت هيندز على "ضرورة عدم إدارة الظهر لهذه المأساة"، مؤكدة أن "حماية التعليم في السودان لم تعد خيارا، بل مسؤولية عاجلة لإنقاذ جيل لم يتبق له سوى الأمل".
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
