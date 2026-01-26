عربي
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
تحطمت طائرة خاصة كانت تقل ثمانية أشخاص أثناء إقلاعها من مطار مدينة بانغور في ولاية ماين الأمريكية، مساء الأحد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
تحطمت طائرة خاصة كانت تقل ثمانية أشخاص أثناء إقلاعها من مطار مدينة بانغور في ولاية ماين الأمريكية، مساء الأحد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت تقارير أمريكية عن مصدر مطلع على الحادث أن مدى الإصابات بين ركاب الطائرة لم يتضح بعد، في حين أكدت السلطات أن الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 650" المخصصة لرحلات رجال الأعمال.

وأوضح مطار بانغور، في بيان، أن فرق الطوارئ استجابت للحادث قرابة الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن المطار أُغلق عقب التحطم.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن التحقيق في أسباب الحادث سيتولاه كل من الإدارة نفسها والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، للوقوف على ملابساته والظروف التي أدت إلى وقوعه.
ويأتي تحطم الطائرة في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية قوية، إذ سجلت ولاية ماين درجات حرارة دون مستوى التجمد، مع تساقط خفيف للثلوج تسبب في انخفاض شديد في مستوى الرؤية.
يعبر المشاة الشارع خلال عاصفة ثلجية، يوم الأحد 25 يناير 2026، في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
مليون شخص دون كهرباء وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية بأمريكا جراء العواصف
01:00 GMT
وبحسب السجلات الفيدرالية، فإن الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة هيوستن، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الركاب أو وجهة الرحلة.
