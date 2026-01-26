https://sarabic.ae/20260126/تحطم-طائرة-خاصة-تقل-8-أشخاص-لدى-إقلاعها-من-مطار-بولاية-ماين-الأمريكية-1109631979.html
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
سقوط طائرة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109631822_4:0:850:476_1920x0_80_0_0_f750e94321033652e2c1dc471286f7d7.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109631822_110:0:745:476_1920x0_80_0_0_0e88e75593ec2c3f485be82683863b3c.jpg
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص لدى إقلاعها من مطار بولاية ماين الأمريكية
تحطمت طائرة خاصة كانت تقل ثمانية أشخاص أثناء إقلاعها من مطار مدينة بانغور في ولاية ماين الأمريكية، مساء الأحد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت تقارير أمريكية عن مصدر مطلع على الحادث أن مدى الإصابات بين ركاب الطائرة لم يتضح بعد، في حين أكدت السلطات أن الطائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 650" المخصصة لرحلات رجال الأعمال.
وأوضح مطار بانغور، في بيان، أن فرق الطوارئ استجابت للحادث قرابة الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن المطار أُغلق عقب التحطم.
وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن التحقيق في أسباب الحادث سيتولاه كل من الإدارة نفسها والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل، للوقوف على ملابساته والظروف التي أدت إلى وقوعه.
ويأتي تحطم الطائرة في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية قوية، إذ سجلت ولاية ماين درجات حرارة دون مستوى التجمد، مع تساقط خفيف للثلوج تسبب في انخفاض شديد في مستوى الرؤية.
وبحسب السجلات الفيدرالية، فإن الطائرة مسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة هيوستن، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الركاب أو وجهة الرحلة.