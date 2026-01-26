https://sarabic.ae/20260126/مليون-شخص-دون-كهرباء-وإلغاء-10-آلاف-رحلة-جوية-بأمريكا-جراء-العواصف-1109630984.html

مليون شخص دون كهرباء وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية بأمريكا جراء العواصف

واجتاحت الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة مساحة في الشرق توازي ثلثي البلاد أمس الأحد.وأفاد ​موقع (فلايت أوير) المعني بتتبع الرحلات الجوية بإلغاء أكثر من 10800 رحلة كانت كانت يوم الأحد، بعد إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة ​أمس السبت.ووصف الرئيس دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق أمس السبت على إصدار إعلانات طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ‍ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ‌ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.وقالت وزارة الأمن الداخلي، إن 17 ولاية وواشنطن العاصمة ‌أعلنت حالات طوارئ بسبب الطقس.وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي لشبكة فوكس نيوز اليوم الأحد "وضع هذه العاصفة غريب للغاية.. لأن الطقس سيظل باردا لفترة من الوقت".وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة شتوية غير معتادة وواسعة النطاق وطويلة الأمد ستؤدي إلى تراكم كثيف للجليد ​في جنوب شرق البلاد حيث من المتوقع أن تتسبب في أضرار كبيرة وربما "كارثية".وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة مصحوبا برياح شديدة البرودة تمتد للداخل إلى منطقة السهول العظمى بحلول غد الاثنين.وطلبت شركات الطيران الأمريكية ​الكبرى من المسافرين الانتباه لاحتمال إجراء تغييرات مفاجئة في مواعيد الرحلات الجوية أو إلغائها.وكثفت شركات تشغيل شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة أمس السبت، إجراءاتها الاحترازية لتجنب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

