https://sarabic.ae/20260126/ترامب-يحث-الكونغرس-على-منع-الحكومات-المحلية-من-إنشاء-مدن-كملاذ-للمهاجرين-1109631262.html

ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين

ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس إلى سن تشريع يمنع الحكومات المحلية في المدن الكبرى من تهيئة ظروف مواتية للمهاجرين غير الشرعيين. 26.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-26T02:19+0000

2026-01-26T02:19+0000

2026-01-26T02:19+0000

العالم

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أدعو الكونغرس الأمريكي إلى إصدار تشريع فوري لإنهاء ما يُسمى بمدن الملاذ، والتي تُعد السبب الجذري لكل هذه المشاكل".كما دعا جميع الديمقراطيين، بمن فيهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إلى التعاون رسميًا مع الإدارة وتسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وإقناع الشرطة المحلية بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين لارتكابهم جرائم.وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز.

https://sarabic.ae/20260124/ترامب-اعتقال-وترحيل-12-ألف-مهاجر-غير-قانوني-من-مينيسوتا-1109598835.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية