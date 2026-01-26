https://sarabic.ae/20260126/ترامب-يحث-الكونغرس-على-منع-الحكومات-المحلية-من-إنشاء-مدن-كملاذ-للمهاجرين-1109631262.html
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس إلى سن تشريع يمنع الحكومات المحلية في المدن الكبرى من تهيئة ظروف مواتية للمهاجرين غير الشرعيين. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T02:19+0000
2026-01-26T02:19+0000
2026-01-26T02:19+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أدعو الكونغرس الأمريكي إلى إصدار تشريع فوري لإنهاء ما يُسمى بمدن الملاذ، والتي تُعد السبب الجذري لكل هذه المشاكل".كما دعا جميع الديمقراطيين، بمن فيهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إلى التعاون رسميًا مع الإدارة وتسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وإقناع الشرطة المحلية بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين لارتكابهم جرائم.وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز.
https://sarabic.ae/20260124/ترامب-اعتقال-وترحيل-12-ألف-مهاجر-غير-قانوني-من-مينيسوتا-1109598835.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9cd535e2b8056f15da84864d0ea7fa30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس إلى سن تشريع يمنع الحكومات المحلية في المدن الكبرى من تهيئة ظروف مواتية للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أدعو الكونغرس الأمريكي إلى إصدار تشريع فوري لإنهاء ما يُسمى بمدن الملاذ، والتي تُعد السبب الجذري لكل هذه المشاكل".
وأضاف، "يجب أن تكون المدن الأمريكية ملاذات آمنة للمواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون فقط، لا للمجرمين الأجانب غير الشرعيين الذين انتهكوا قوانين أمتنا".
كما دعا جميع الديمقراطيين، بمن فيهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إلى التعاون رسميًا مع الإدارة وتسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وإقناع الشرطة المحلية بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين لارتكابهم جرائم.
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز.