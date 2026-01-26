ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/ترامب-يحث-الكونغرس-على-منع-الحكومات-المحلية-من-إنشاء-مدن-كملاذ-للمهاجرين-1109631262.html
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس إلى سن تشريع يمنع الحكومات المحلية في المدن الكبرى من تهيئة ظروف مواتية للمهاجرين غير الشرعيين. 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T02:19+0000
2026-01-26T02:19+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أدعو الكونغرس الأمريكي إلى إصدار تشريع فوري لإنهاء ما يُسمى بمدن الملاذ، والتي تُعد السبب الجذري لكل هذه المشاكل".كما دعا جميع الديمقراطيين، بمن فيهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إلى التعاون رسميًا مع الإدارة وتسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وإقناع الشرطة المحلية بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين لارتكابهم جرائم.وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز.
https://sarabic.ae/20260124/ترامب-اعتقال-وترحيل-12-ألف-مهاجر-غير-قانوني-من-مينيسوتا-1109598835.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9cd535e2b8056f15da84864d0ea7fa30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية من إنشاء مدن كملاذ للمهاجرين

02:19 GMT 26.01.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس إلى سن تشريع يمنع الحكومات المحلية في المدن الكبرى من تهيئة ظروف مواتية للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أدعو الكونغرس الأمريكي إلى إصدار تشريع فوري لإنهاء ما يُسمى بمدن الملاذ، والتي تُعد السبب الجذري لكل هذه المشاكل".

وأضاف، "يجب أن تكون المدن الأمريكية ملاذات آمنة للمواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون فقط، لا للمجرمين الأجانب غير الشرعيين الذين انتهكوا قوانين أمتنا".

كما دعا جميع الديمقراطيين، بمن فيهم حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، إلى التعاون رسميًا مع الإدارة وتسليم جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وإقناع الشرطة المحلية بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين لارتكابهم جرائم.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا
24 يناير, 20:03 GMT
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала