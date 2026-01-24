عربي
بث مباشر
ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا
ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن السلطات الفيدرالية اعتقلت 12 ألف مهاجر غير قانوني في ولاية مينيسوتا، وتم ترحيلهم بالفعل، في إطار عمليات... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T20:03+0000
2026-01-24T20:03+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتقلنا 12 ألف مهاجر غير قانوني وتم ترحيلهم من مينيسوتا"، مضيفاً أن على حاكم الولاية "ترك إدارة الهجرة تقوم بعملها" دون تدخل. وجاءت تصريحات ترامب في سياق تصاعد التوترات بعد مقتل رجل في مدينة مينيابوليس على يد عملاء فيدراليين، حيث أكد ترامب أن "الشخص الذي قتل في مينيابوليس كان مسلحاً". وأعقب الحادث اندلاع احتجاجات واشتباكات في المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، وسط انتقادويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا

20:03 GMT 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن السلطات الفيدرالية اعتقلت 12 ألف مهاجر غير قانوني في ولاية مينيسوتا، وتم ترحيلهم بالفعل، في إطار عمليات إنفاذ قوانين الهجرة المكثفة التي تشهدها الولاية.
وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتقلنا 12 ألف مهاجر غير قانوني وتم ترحيلهم من مينيسوتا"، مضيفاً أن على حاكم الولاية "ترك إدارة الهجرة تقوم بعملها" دون تدخل.
US Citizenship and Immigration Services - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
أمريكا تعلق النظر في جميع طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان لأجل غير مسمى
27 نوفمبر 2025, 04:07 GMT
واتهم الرئيس ترامب إدارة الولاية، وعلى رأسها الحاكم وعمدة مدينة مينيابوليس، بأنهما "يحرضان على التمرد"، معتبراً أن ما يحدث في الولاية "ليس إلا محاولة للتستر على السرقة والاحتيال".
وجاءت تصريحات ترامب في سياق تصاعد التوترات بعد مقتل رجل في مدينة مينيابوليس على يد عملاء فيدراليين، حيث أكد ترامب أن "الشخص الذي قتل في مينيابوليس كان مسلحاً".
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إعلام: الولايات المتحدة تجمد إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
14 يناير, 14:50 GMT
وأعقب الحادث اندلاع احتجاجات واشتباكات في المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، وسط انتقاد
ويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين".
كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.
