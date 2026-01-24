https://sarabic.ae/20260124/ترامب-اعتقال-وترحيل-12-ألف-مهاجر-غير-قانوني-من-مينيسوتا-1109598835.html

ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا

ترامب: اعتقال وترحيل 12 ألف مهاجر غير قانوني من مينيسوتا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن السلطات الفيدرالية اعتقلت 12 ألف مهاجر غير قانوني في ولاية مينيسوتا، وتم ترحيلهم بالفعل، في إطار عمليات... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-24T20:03+0000

2026-01-24T20:03+0000

2026-01-24T20:03+0000

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتقلنا 12 ألف مهاجر غير قانوني وتم ترحيلهم من مينيسوتا"، مضيفاً أن على حاكم الولاية "ترك إدارة الهجرة تقوم بعملها" دون تدخل. وجاءت تصريحات ترامب في سياق تصاعد التوترات بعد مقتل رجل في مدينة مينيابوليس على يد عملاء فيدراليين، حيث أكد ترامب أن "الشخص الذي قتل في مينيابوليس كان مسلحاً". وأعقب الحادث اندلاع احتجاجات واشتباكات في المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، وسط انتقادويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.

https://sarabic.ae/20251127/أمريكا-تعلق-النظر-في-جميع-طلبات-الهجرة-الخاصة-بالأفغان-لأجل-غير-مسمى-1107533813.html

https://sarabic.ae/20260114/إعلام-الولايات-المتحدة-تجمد-إجراءات-إصدار-التأشيرات-لمواطني-75-دولة-1109237096.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية