إعلام: الولايات المتحدة تجمد إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار تعليق تأشيرات الولايات المتحدة لمواطني 75 دولة، سيبدأ سريانه في 21 يناير/كانون... 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في الوثيقة حسب وسائل الإعلام هذه، أن "روسيا ضمن الدول التي تم تعليق إصدار التأشيرات إليها، حسبما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.النيجر تمنع إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين

