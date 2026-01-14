https://sarabic.ae/20260114/إعلام-الولايات-المتحدة-تجمد-إجراءات-إصدار-التأشيرات-لمواطني-75-دولة-1109237096.html
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار تعليق تأشيرات الولايات المتحدة لمواطني 75 دولة، سيبدأ سريانه في 21 يناير/كانون...
وجاء في الوثيقة حسب وسائل الإعلام هذه، أن "روسيا ضمن الدول التي تم تعليق إصدار التأشيرات إليها، حسبما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار تعليق تأشيرات الولايات المتحدة لمواطني 75 دولة، سيبدأ سريانه في 21 يناير/كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى.
وجاء في الوثيقة حسب وسائل الإعلام هذه، أن "روسيا ضمن الدول التي تم تعليق إصدار التأشيرات إليها، حسبما جاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية".
وأضافت: "سيبدأ تعليق إصدار التأشيرات في 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات التأشيرات".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، فرض قيود كاملة على دخول مواطني 7 دول بينهم دول عربية، وفرض قيود جزئية على تأشيرات دخول مواطني 15 دولة.
وجاء في بيان البيت الأبيض: "بناءً على مراجعة حديثة، تفرض قيود كاملة على دخول مواطني 5 دول إضافية، بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، كما تفرض قيود كاملة على دخول مواطني دولتين كانتا تخضعان سابقا لقيود جزئية، وهما لاوس وسيراليون".
وأعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مشيرة إلى "التعاون البناء" من تركمانستان مع واشنطن والتقدم الملحوظ الذي أحرزته منذ الإعلان السابق، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.